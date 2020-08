Facundo Astudillo: investigan ropa encontrada en un descampado de Bahía Blanca

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 23:24hs.

Tras el hallazgo de huesos, ropa y una mochila semienterrada en un canal de riego de la localidad de Mayor Buratovich, los abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro pidieron que se rastrille de manera urgente la zona.







En horas de la noche de este miércoles, la familia descartó que la mochila sea la del chico desaparecido pero aseguró que un abrigo es del mismo color y ahora investigan si se trata de un elemento clave. Leandro Aparicio y Luciano Peretto, los letrados, solicitaron pericias a la División de Policía Científica de la Federal.

A la vez, pidieron ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca un nuevo rastrillaje en la extensión de toda la zona donde se encontraron los elementos, a la vera de la Ruta 3, a 5 kilómetros de Mayor Buratovich, hasta las vías del ferrocarril.







En ese sentido, reclamaron que Prefectura se sume al operativo para buscar en un canal de drenaje que bordea la calle donde se encontró la ropa. También la presencia del perito de parte, Marios Darío Herrera, el entrenador de perros que halló el amuleto de Facundo en una comisaría.

"Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita", indicaron en la presentación judicial de carácter urgente.Los abogados pidieron este martes la detención de cuatro policías involucrados en el caso que es investigado como desaparición forzada de personas. Según explicaron a TN.com.ar lo hicieron a raíz de las contradicciones que detectaron en sus testimonios y las pericias de los celulares."Son elementos que nos demuestran que todos mintieron", señaló Aparicio sobre los efectivos.Ahora esperan resultado de otras medidas de prueba que solicitaron y que podrían ser parte de las pruebas que les permita pedir el arresto del resto de los policías implicados.Cristina Castro, la madre de Facundo, dijo este miércoles que no cree que su hijo esté vivo y pidió la renuncia del intendente del partido de Villarino, último lugar donde se lo vio."Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida. La Justicia es lenta y pobre para quienes buscamos a nuestros hijos y esta gente (por la policía) ha cambiado los Falcon por las Hilux", expresó a El Destape.La madre de Facundo reiteró su pedido para que le devuelvan a su hijo "esté como esté" e indicó: "He gritado y peleado con todo el mundo para que me devuelven a mi hijo porque es mío, es nuestro y no de ellos."En declaraciones a radio Continental, la mujer se refirió al hallazgo de una artesanía, que era de Facundo, en la comisaría de la localidad de Teniente Origone: "Estaba descartado como basura, en estado de putrefacción, casi me da un infarto cuando lo vi porque no tengo dudas de que es de mi hijo. Me mintieron desde el primer día"."Pedimos la detención de cuatro policías porque ya es insostenible lo que están haciendo", agregó y finalmente reclamó "la renuncia del señor intendente de Villarino, (Carlos) Bevilacqua, quien pidió investigar la pista del narcotráfico en la desaparición de Facundo"."El intendente de Villarino es lamentable lo que hizo con mi familia, no somos narcotraficantes como nos trató el señor, no quiero ni que me pida disculpas ni nada, quiero la renuncia", concluyó.