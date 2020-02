Facilitadores judiciales para agilizar la Justicia

Lunes 17 de febrero de 2020 | 08:58hs.

En estos dias de mi vacaciones he visitado el pueblo de Ruiz de Montoya, el de la "Línea Cuchilla", he observados la ausencia total, de la Justicia de Paz en la zona. No por que no haya, hay un juzgado de paz, pero el pueblo ha crecido y necesita "Refuerzo". Mi sugerencia es; hacer una acordada y crear y capacitar "FACILITADORES JUDICIALES".





¿ Quienes Son?

Son líderes naturales que voluntariamente,ayudan a resolver conflictos y hacen de nexo entre el poder judicial en su comunidad. "Son seleccionados por sus vecinos en asamblea pública.





¿ Que tareas realizan?

Asesoran, Orientan y dan información, transmiten conocimiento mediante charlas para su comunidad, Intervienen solo cuando un vecino solicita su ayuda, Reciben capacitación brindada por el Poder judicial, Facilitan arreglos extra-judiciales permitidos por la Ley.





Espero que publiquen en el medio, y que se haga "la acordada" y con ella se beneficiará la comunidad.





Arnulfo Dominguez



DNI 18.665.961

dominguezsilvaarnulfo@gmail.com.

Formosa capital