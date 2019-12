Facebook está trabajando en su propio sistema operativo

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 12:30hs.

Andrew Bosworth, responsable de la división de hardware en Facebook, hizo unas declaraciones muy peculiares a The Information con respecto al futuro de la compañía como fabricante de hardware: "Realmente queremos asegurarnos de que la próxima generación (de dispositivos) tenga espacio para nosotros. No creemos que podamos confiar en el mercado o en los competidores para asegurarnos de que así sea. Así que lo haremos nosotros mismos".

Aquí hay que recordar que a día de hoy tanto los dispositivos Oculus como Portal de Facebook funcionan bajo una versión modificada de Android. Por lo que Ficus Kirkpatrick, uno de los responsables de AR y VR en Facebook, mencionó que "es posible" que su futuro hardware no dependa del software de Google. Es decir, estarían desarrollando su propio sistema operativo.

Adicional a esto, Facebook acaba de contratar a Mark Lucovsky, un veterano que trabajó durante año en Microsoft y fue coautor de Windows NT, quien se está integrando a la compañía bajo el puesto de 'gerente general de sistemas operativos".

Con todo esto, las pistas son claras y apuntan a que al menos en Facebook está intentando desarrollar un sistema operativo para su hardware, y así cortar un poco la dependencia que existe a día de hoy con Google.

Un punto interesante de todo esto, es que este supuesto sistema operativo no sólo serviría para los dispositivos Oculus y Portal, sino también para la futura línea de gafas de realidad aumentada en la que supuestamente está trabajando Facebook. De acuerdo a los rumores, la compañía de Zuckerberg está desarrollando una gafas conocidas bajo el nombre clave de 'Orion", las cuales están programadas para lanzarse al mercado en 2023.

Pero esto no sería lo único, ya que según las informaciones, Facebook busca adoptar una estrategia similar a la de Apple, donde fabricarían su hardware con software optimizado. Incluso se habla que están desarrollando su propio chip para sus dispositivos, así como un nuevo asistente virtual.

Aquí hay que recordar que esta no sería la primera vez que Facebook busca crear un sistema operativo o software centrado en sus servicios. En 2013 se asoció con HTC para lanzar el HTC First, un smartphone que venía con Facebook Home, una capa de personalización llena de las aplicaciones de la red social de Zuckerberg. Al final este intento no resultó ser lo que se esperaba y terminó muriendo.

Vía Xataka