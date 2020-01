Facebook activa el botón para borrar nuestra actividad en internet

Martes 28 de enero de 2020 | 23:30hs.

“Cuando visitas un sitio web o usas una app, estos negocios u organizaciones pueden compartir información sobre tu actividad con nosotros mediante nuestras herramientas empresariales. Usamos esta actividad para personalizar tu experiencia, por ejemplo, para mostrarte anuncios relevantes. También exigimos a los negocios y organizaciones que notifiquen a las personas al respecto antes de usar nuestras herramientas empresariales” dijo Zuckerberg.

"La actividad fuera de Facebook marca un nuevo nivel de transparencia y control", escribió Zuckerberg. "Hemos estado trabajando en esto por un tiempo porque tuvimos que reconstruir algunos de nuestros sistemas para que esto sea posible".

Hace un tiempo Facebook viene trabajando en una herramienta llamada Off-Facebook Activity ("Actividad fuera de Facebook") con el fin de mostrar todas las aplicaciones y páginas web que le envían información a la red social para mostrar después anuncios en su plataforma de manera más efectiva. Dicho en otras palabras, Facebook está diciendo que nos dará el control de que por ejemplo veamos unas zapatillas en cualquier sitio de tienda por internet, y no aparezca en sus anuncios esas zapatillas para que la compremos.La herramienta también llamada Clear History de Facebook ahora está disponible en todos los países, anunció esta semana el CEO Mark Zuckerberg en una publicación del blog oficial. Forma parte, como ya mencionamos, de una nueva sección en su configuración llamada "Actividad fuera de Facebook", y permite a los usuarios ver qué terceros han compartido las interacciones de los usuarios con la red social, incluso cuando no están usando Facebook directamente.La actividad fuera de Facebook es la información que las empresas y los sitios web comparten con Facebook en función de sus interacciones con esos sitios o aplicaciones. La herramienta Borrar historial puede ser útil si constantemente recibimos anuncios de algo que estábamos mirando en línea o recibimos sugerencias de cosas que Facebook cree que podrían interesarnos. Además de borrar el historial, la nueva sección también incluye opciones para ver nuestra información por categoría, descarguemos esa información y seleccionemos cómo quisiéramos gestionar la actividad fuera de Facebook en el futuro.Comentan en el medio especializado The Verge que la nueva opción se anunció por primera vez en la conferencia anual de desarrolladores F8 de la compañía en 2018 a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, y se lanzó por primera vez a tres países después de enfrentar meses de demoras. Facebook dice que los retrasos inesperados se debieron a desafíos técnicos relacionados con la forma en que la compañía almacena los datos en sus servidores.En una iniciativa para conmemorar el Día de la privacidad de los datos (28 de enero), Facebook comenzó a mostrar a los usuarios un aviso en el feed de noticias para revisar su configuración de privacidad, dirigiéndolos a una herramienta de verificación. La herramienta en cuestión, nos guía a través de un recorrido por quién puede ver nuestra información, una opción para activar la seguridad de dos factores y qué aplicaciones usan nuestra cuenta de Facebook para iniciar sesión.Notablemente, no señala a los usuarios a la nueva actividad fuera de Facebook presentado este martes. Tampoco es la herramienta más fácil de encontrar, ya que está oculto en los menús laterales. Dicha opción se puede encontrar en Configuración -> Su información de Facebook -> Actividad fuera de Facebook.Facebook dice que un usuario promedio de teléfonos inteligentes tiene instaladas 80 aplicaciones y usa 40 de ellas cada mes, por lo que la lista de datos que se comparten para que aparezcan en publicidad podría ser larga.