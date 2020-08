Fabrica vino artesanal y logró levantar su propia bodega

Viernes 14 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Es nieto de inmigrantes españoles. Allá, en España, sus abuelos se dedicaban a la vitivinicultura, actividad que debieron abandonar cuando migraron hacia Argentina. Tampoco sus padres, cuando llegaron a Misiones, pudieron seguir con la actividad porque no estaba permitida.Antonio Joves (52), poco a poco, cumple el sueño de su ascendencia y sigue el legado familiar. Con el nombre Parrales del Puerto, sus productos tienen buena aceptación y planifica expandirse. Joves se estableció en Santa Ana y en su chacra nunca perdió las esperanzas de hacer vinos, pero no sólo eso sino también luchar por un marco legal para la actividad vitivinícola en la provincia, de manera industrial.Se refirió de manera insistente a la necesidad de flexibilizar las leyes para fomentar la industria del vino en Misiones. “Sería fantástico que las leyes cambien en cuanto a la vitivinicultura, ya que no sólo hay una gran posibilidad comercial sino que a su vez dará oportunidad laboral a muchas familias, lo que es más beneficioso aún”, sostuvo.“El productor misionero podrá cultivar uvas y ser proveedor de los fabricantes de vino, ese es un objetivo que tengo como materia pendiente y ojalá nuestros representantes logren ,en algún momento cambiar esa ley y que nos den la oportunidad”, comentó.El hombre, que ya había contado su historia a El Territorio hace unos tres años, ahora comparte un gran logro: levantó su propia bodega, de estilo rústico con importante capacidad de almacenamiento.El empredimiento funciona en su chacra, cercana al puerto santanero, a unos seis kilómetros del centro.La uva que utiliza es la variedad Santa Isabel y comercializa su producción en las ferias francas de la provincia. “Elaboro el vino artesanal que gracias al apoyo del gobierno provincial podemos comercializar en las ferias francas”, dijo Joves quien cumplió parte de su sueño con la bodega.“Celebro que gracias a las ferias francas en Misiones se pueda de algún modo fabricar vino artesanal, en mi caso estoy sacando una variedad de vinos, blancos, seco, abocado, dulce, al igual que el tinto y también los espumantes, y a diferencia de años atrás estoy cumpliendo el sueño de la bodega propia; de a poco y con mucho esfuerzo se está haciendo realidad ese sueño que era el sueño de mis padres y abuelos”, comentó Antonio.“El proceso es lento porque hay mucho que invertir pero va saliendo de a poco el proyecto, tengo mucha esperanza en que aunque sea mis hijos algún día puedan ver los logros, la diversificación productiva”, añadió.Antonio trabaja con su familia, compuesta por seis integrantes, y alentó a que se produzca uva y que se pueda concretar su proyecto de mayor producción de vino.Comparó la realización de la bebida con la manera de cocinar: “Muchos pueden cocinar con los mismos ingredientes, pero el sabor de la comida nunca será igual. Con el vino pasa lo mismo, cada productor tiene su manera de elaboración; nuestros vinos por suerte tienen una excelente aceptación y quienes los conocen no compran otro”.