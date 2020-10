Fábrica cesó tareas nocturnas por denuncia de ruidos molestos - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Un vecino de Capioví recurrió a la Justicia, que dio lugar a una medida cautelar para que una industria cese actividades nocturnas y de esta manera, evite generar ruidos molestos. Desde la empresa GP Energy SA recurrieron a la Cámara de Apelación en Posadas y esperan resolución esta semana.La situación, que no reconoce antecedente, hizo que la fábrica dejara de funcionar las 24 horas a fines de julio, cuando la justicia dio lugar al pedido del vecino.La particularidad es que al momento al definirse las distintas áreas municipales, parte del terreno propiedad en cuestión -padre de este vecino- habría quedado en inmediaciones al parque industrial. Por tal razón habría construido este vecino la vivienda en ese lugar.Desde la empresa, cuyo propietario es Enrique Bongers, pidieron informe a la Municipalidad de Capioví desde donde aseguran no tener registros de que exista una solicitud de habilitación municipal para la construcción de obra de vivienda familiar en el Área Industrial.Mediante la firma del intendente Alejandro Arnhold, se adjunta además un plano indicando las zonas establecidas por Ordenanza 352/07, con ubicación aproximada de la fábrica GP Energy y desconociendo la ubicación exacta de la vivienda en cuestión, "en vistas de que no se ha presentado solicitud de construcción, pero sí que la misma se encuentra en una propiedad contigua a la fábrica y dentro de la zona Área Industrial”, según la nota enviada desde la administración municipal.Lo cierto es que el vecino, recurrió ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral número 1 de Puerto Rico. Desde esa dependencia el juez resolvió hacer parcialmente lugar a la medida solicitada por el vecino Fabio Rafael Werle.De esta manera se procedió a “ordenar a GP Energy SA a suspender toda actividad de la empresa relacionada al tránsito, carga y descarga de camiones y las actividades que requieran de la utilización de turbinas y motores que generen ruidos y trasciendan los límites del predio, en los horarios comprendido entre las 20 y las 6 horas”. Esto hizo que la empresa reduzca la cantidad de horas trabajada a media docena de empleados y más los que están ligados de manera indirecta a esta industria instalada en Capioví.GP Energy, es reconocida por dedicarse a la fabricación y comercialización de pellets de madera y otros subproductos de aserraderos.Bongers, considera que si se mantiene firme esta situación podría marcar antecedentes dentro y fuera de la provincia.Es que los parques industriales tienen una zona específica de funcionamiento, tal como se indica en la ordenanza 352/07.Allí, los ediles de Capioví dividieron las áreas, desde el centro y microcentro, residenciales, áreas industriales, de reservas urbanas entre otras.En la normativa se deja establecido que las áreas industriales, son “zonas específicas de radicación de industrias, ubicadas en zonas topográficamente aptas para el saneamiento, con buenas posibilidades de extensión de la infraestructura y accesos adecuados”.