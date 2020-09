Fabiano Peters: "Encontramos raro que mi papá salió sólo con el auto" - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 12:30hs.

El Territorio dio a conocer en la jornada del domingo que un hombre fue encontrado sin vida sobre una calle de tierra ubicada en el kilómetro 37 de la ruta provincial N°13 de la localidad de San Vicente. Horas después el cuerpo fue identificado como José Peters de 62 años quien presentaba herida punzo cortante en la zona del abdomen, según constató el médico.





Este martes por la mañana sus restos fueron inhumados y posterior a eso, Fabiano Peters, su hijo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: "Vino mucha gente que lo quería mucho, estamos muy mal porque no sabemos qué sucedió. Él no tenia problemas con nadie, se llevaba bien con todo el mundo, era muy colaborador con todo lo que se necesitaba, siempre estaba dispuesto a todo".





"Sólo tenía problemas con pendejadas que eran adictos con motocicletas pero no es nada seguro, no tenemos esa hipótesis confirmada y está todo en investigación. No fuimos a la Comisaría estamos sin dormir por dos días y no hablamos con nadie sobre cómo se desarrolla la investigación", destacó.





Además comentó que toda su familia conoció el hecho por un vecino que observó el auto que se encontraba abandonado en zona de banquina, "él nos alertó de lo que pasó. Mi papá, mi mamá y un primo que fue criado por ellos que tiene 15 pero que estaban durmiendo en el momento de lo sucedido".





"Encontramos raro que mi papá salió sólo con el auto y estaba al costado de la banquina sentado en el asiento del acompañante con el cuchillo casi en el corazón. Creemos que fue más de una persona y se hicieron en algún otro lugar y lo trajeron ahí para dejarlo tirado pero son varias hipótesis las que se están manejando", finalizó.





