Fabiana habló de cómo ve a Calamaro

Viernes 24 de julio de 2020

Fabiana Cantilo habló de Andrés Calamaro. Además de dar detalles sobre el romace que ambos tuvieron hizo referencia al presente del cantante, quien utiliza sus redes sociales para sumar enemistades más que amigos.La intérprete de ‘Nada es para siempre’ dijo: “Con Andrés fuimos amantes pero éramos muy chiquitos”. Y agregó: “No me daba mucha bola Andrés y ahora me chup... un huevo. Me acuerdo que en un momento lo contacté. Yo le escribí en aquel momento pero él nunca se enteró”.En un mano a mano con Mitre, la cantante argentina aseguró : “Estoy enojada con Andrés pero no pasó nada... Está como ido, el otro, y no conecta ¿viste? No estoy enojada, estoy como ‘qué lastima’, diría...”. En ese momento se arrepintió de sus palabras y expresó intrigante: “¡Basta. No puedo decir más!”