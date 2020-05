F1: pilotos no viajarán sin garantías sanitarias

Lunes 25 de mayo de 2020

El presidente de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1, el austríaco Alex Wurz, advirtió que sus representados no viajarán “a países donde no existan garantías sanitarias” contra el contagio de coronavirus.“No iremos a países donde la crisis sanitaria sea tan grave que no haya suficiente capacidad médica” subrayó Wurz en una conferencia virtual con los jefes de la F1, Chase Carey, y de la FIA, Jean Todt, sobre cómo minimizar riesgos en las carreras del Mundial 2020, que comenzará con una doble fecha en Austria el 5 y 12 de julio.Wurz planteó que “tenemos que asegurarnos de no transmitir el virus entre la industria y el país anfitrión”.