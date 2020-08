Extienden horarios de comercios y bares en Santo Tomé - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 19:42hs.

Desde la Comisión de Emergencia por Coronavirus Municipal se determinó que a partir de mañana, viernes 21, se extiende el horario de atención en algunas actividades.Se trata de bares y restaurantes: de domingos a jueves hasta la 1.00 am, viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 2.00 am. También supermercados, almacenes, mini shop de estaciones de servicio y comercios en general: hasta las 00.00. Y las canchas de pádel (sin vestuario): hasta las 00.00.Además, recordaron que la Ruta Nº 121 se encuentra inhabilitada para hacer actividades físicas.Se reiteró que las personas que provienen de ciudades consideradas zona de riesgo deben realizar el aislamiento obligatorio preventivo de manera efectiva bajo las siguientes modalidades:Cumplir durante los días que correspondan según la frecuencia de su actividad laboral con el aislamiento obligatorio preventivo en los centros sanitarios ambientados para tal fin.Previo informe socioambiental elaborado y aprobado por la Comisión de Emergencia local, cumplir durante los días que correspondan con el aislamiento obligatorio preventivo en su propio domicilio, bajo declaración jurada del aislado y todo el grupo familiar –si lo tuviere-, comprometiéndose todos los firmantes a cumplir con el correspondiente aislamiento en el plazo que establece la normativa sanitaria vigente (14 días de corridos).Informaron también que volverán a realizarse (como al inicio de la cuarentena) los despliegues nocturnos espontáneos de las tres Fuerza de Seguridad junto con Personal de Tránsito a los fines de controlar, restringir y cancelar fiestas masivas clandestinas en toda la ciudad y sector de chacras.Recordaron que en el horario de 6 a 00, el municipio puso a disposición un transporte mini van, que cumple tareas de guardia pasiva, destinada a llevar a personas provenientes de zonas de riesgo desde el acceso hasta sus domicilios.Este servicio tiene como objetivo reordenar el ingreso de personas que provienen principalmente de zonas de riesgo. Se reitera la obligación de usar barbijo en lugares públicos y espacios cerrados con aglomeración de personas.Si un agente sanitario visita a una persona en cuarentena para realizar el control correspondiente y la misma no se encuentra en el domicilio detallado en su declaración jurada cuando ingresó a la ciudad, será notificado ante las Fuerzas de Seguridad y quedará a disposición de la Justicia.Si algún ciudadano toma conocimiento del ingreso ilegal o clandestino de una persona a Santo Tomé se solicita realizar la denuncia llamando al 106 o ante las Fuerzas de Seguridad correspondientes para, de esta manera, poder dar intervención a la Justicia.Las personas domiciliadas en Santo Tomé que ingresen a la ciudad deberán cumplir la debida cuarentena en caso de provenir de lugares considerados zona de riesgo (ajustada a la definición de casos sospechosos del Ministerio de Salud Pública). Se hará un seguimiento médico telefónico.Se están haciendo controles de temperatura a choferes y se están desinfectando transportes de carga de aserraderos en los controles policiales y municipales.Se ruega a la población mantener la distancia de dos metros en filas de cajeros y comercios.