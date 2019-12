Extensas filas en casas de cambios de Posadas

Martes 24 de diciembre de 2019

En cifras $66 Fue la cotización del dólar oficial en las casas de cambios de Posadas. Estiman que, con el impuesto del 30%, el precio sería superior a los 80 pesos.

En la víspera de la aplicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, centenares de ahorristas acudieron a las casas de cambio, con el objetivo de comprar monedas extranjeras, en la antesala de la fijación del impuesto del 30% a las divisas, que es uno de los puntos que establece la normativa.La masiva concurrencia en las entidades financieras ya se había registrado entre el jueves y el sábado, en consonancia con el tratamiento de la megaley en la Cámara de Diputados y Senadores. En aquellas ocasiones, las filas fueron extensas y alcanzaron hasta los 100 metros.Muchos de ellos aseguraron a El Territorio que trataron de anticiparse a la entrada en vigencia del impuesto.En tanto, ayer la situación fue mucho más caótica. Es que ya desde antes de las 8, en la víspera del horario de apertura de los locales, gran cantidad de personas se agruparon por fuera de las firmas para adquirir las divisas.El panorama se acentuó mucho más hacia el mediodía, cuando en una de las entidades financieras la fila de compradores llegó a las dos cuadras, en las últimas horas sin el gravamen.A ello se sumó la vigencia del cepo, que limita hasta 100 dólares la compra de la divisa estadounidense en las casas de cambio.Las filas extensas por fuera de las cuatro entidades que operaron ayer duró hasta avanzadas horas de la tarde de ayer.Incluso, en el caso de Cambios Mazza, la fila de compradores superó los 100 metros. Y en horas del mediodía, la cola llegó hasta las esquinas de Colón y San Martín.Muchas de las consultas que primaron ayer en las casas de cambio era si ya se aplicaba el impuesto del 30 por ciento.Desde Dos Arroyos señalaron a este medio que ayer no se cobró el recargo y que el movimiento se intensificó aún más ayer respecto al jueves y viernes.“No podemos cobrar un impuesto si todavía no se oficializó. Por lo menos hasta hoy (por ayer) tenemos información de que se sancionó la normativa, pero no que ya entraba en vigencia”, dijeron.En tanto, desde Cambios Mazza aseguraron que se registró el pico de la demanda ayer, en el último día sin el cobro del impuesto a las divisas.“Hubo muchas consultas y varios de los clientes quisieron anticiparse a la vigencia de la medida”, indicaron. Y recalcaron que hasta ayer no se cobró el impuesto de reciente sanción en el Congreso.En el mercado formal posadeño, el dólar cotizó ayer a 60 pesos para la compra y 66 pesos para la venta.Por fuera de las casas de cambio, los arbolitos únicamente ofrecían el real a 19,50 pesos por billete.Los cambistas indicaron que no se fijó el precio del dólar denominado blue, ya que no sacaron los cálculos de cuánto costará el billete con la vigencia del impuesto, que estiman rondaría los 86 pesos en el circuito ilegal.Durante el fin de semana, el dólar en el mercado informal se vendía a 78 pesos.