Extensa fila para solicitar el salvoconducto en Candaleria

Viernes 27 de marzo de 2020 | 15:30hs.

En Candelaria, muchas personas hicieron fila durante la mañana de hoy para solicitar el salvoconducto con el fin de circular hacia la ciudad de Posadas en búsqueda de medicamentos, donde obtienen el 100 por ciento de cobertura con la obra social.





Valeria, en diálogo con El Territorio, destacó: "es complicado porque ya tenemos la receta autorizada por el PAMI para adquirir los medicamentos de mi madre gratuitos, algo que en Candelaria no conseguimos, así que debemos ir a Posadas, no queda otra".







"Mi madre tiene muchas dificultades de salud y debo estar yo al frente para realizar esos trámites, más ahora que ella no puede salir porque es paciente en riesgo, en los próximos días tiene que cobrar, también en Posadas porque en los cajeros de acá no anda su tarjeta, por lo que deberé hacer otra autorización", indicó.





El caso de Sara M. de 59 años quien también estaba esperando que le firmen el salvoconducto para ir a Posadas a retirar sus medicaciones ya que es diabética entre otras patologías, dijo "estoy muy preocupada, estoy aquí porque ninguno de los jóvenes de mi familia quiso venir, necesito mi medicación y no me queda otra que ir a retirarla yo. Veo que la mayoría no toma conciencia en mi barrio, la gente anda como si nada, andan todo el día haciendo acrobacias con las motos, no entienden que estamos en emergencia sanitaria".





Cobro de planes sociales y jubilados

En tanto que los beneficiados de AUH cobran hoy la ayuda de emergencia y ganaron las calles y comercios grandes de la zona sin respetar las distancias de uno entre otros tal lo estipulan las normas vigentes, lo que causó indignación de muchas personas que demostraron la molestia que sienten al respecto y el temor de propagación del virus.