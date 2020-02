Exportar el alma

Lunes 10 de febrero de 2020

Esa chispa que se expande antes de apagarse, algo así como la ansiedad que antecede el salto, el alarido que precede el inmutable silencio, la inquietud del alma previa al despliegue artístico. Eso se palpita, se vibra, se recibe desde los acordes y el rasgueo de la voz en el cancionero de El Último Estado de la Luz.

Un sonido uniforme con claras influencias de Radiohead además de la fusión con lo más sanguíneo de estas latitudes: Jorge Fandermole y Carmelo Marante, entre otros. Todo resucitado en un perfecto indie de estos tiempos, que se adapta al oído más sensible y deja entrever a ‘Spotify abierto’ las aventuras y desventuras experimentadas por sus creadores.

“Y en medio de las hojas, en los intervalos que se abren entre rama y rama, hay también aparte de las manchas amarillas que se proyectan en las hojas y en las ramas, un resplandor blanquecino, impreciso, del que se diría que es un último estado de luz, diseminándose en medio de la más grande incandescencia, antes de desintegrarse por completo”, reza el párrafo de Nadie, nada, nunca, la novela de Juan José Saer que inspiró el nombre de la banda y del disco homónimo recién salido del laboratorio a las redes.



Lo gris en la colorada tierra

Pablo Bueno y Cacho Bulos son misioneros asentados en Buenos Aires y, amigos de la vida, compartían con su música un espacio intimista de reflexión, catarsis artística, que de la mano de Pablo Gorostiaga, que ofició de productor, se abrió al mundo.

Ya en el estudio, Gorostiaga se sumó también como guitarrista y los sintetizadores de Daniel Zama le aportaron un toque más sideral.

Cual jam session entre coterráneos, llegó también la percusión de Nicolás Peña (de La Otra Cara de la Nada) y Pablo Benítez con su violín.

“La música es un espacio bello de amistad, de compartir lo bueno, la maldad casi que no tiene lugar en la música. Puede enriquecer la sensibilidad de las personas, aportar a la escena cultural de la región”, entendió Bueno como su motivación intrínseca de hacer arte al insistir: “Me gustaría que aporte una nueva sensibilidad”. “Que sea posible decir que uno no está tan bien o los deseos que tiene, que no están tan bien vistos”, alegó.

Como una verborragia visceral, las canciones fueron paridas en medio de desamores, pérdidas y replanteos existenciales y si bien conservan ese espíritu de hondo sentir, pasaron un proceso de cuidado y artesanal criado antes de ser arrojadas al público.

Del placer casero al mainstreaming.

“Es súper íntimo, hay mucho de nosotros, del momento emocional que estábamos pasando, abierto al mundo”, confesó Bueno al tiempo que reconoció que todo el armado del disco, imagen, canciones, música fue tomado con “seriedad y amor”, a pesar de que este copywriter y su par escribano, nunca antes se habían planteado hacer música de manera profesional.

Así, “lo tomamos con responsabilidad pero no lo sentimos como eso. Nunca fue un peso” reconoció Bueno sobre el disfrute del desarrollo.

Los chicos habían tocado algunas veces para amigos y conocidos y a partir del empuje de Gorostiaga decidieron exportar y compartir sus temas, expandirse.

Que la tristeza siga y mi cabeza siga igual. Que de tanto mate las lágrimas verdes serán, dice Lágrimas verdes quizás la más breve de las canciones, pero que bien podría resumir el disco de estos misioneros ‘desamparados’ de su hogar-selva en medio del asfalto.

Como contrapartida, Why despega con el idioma universal para conmover a todos los meláncolicos del globo, que sin querer, tienen el potencial de abarcar.

“¿Puede un disco debut ser un disco de despedida?” se pregunta la banda en la presentación oficial al hacer hincapié en los duelos vividos previos a la explosión musical.

La misma dicotomía de la luz y su estado último, conjugando fulgor y oscuridad. Con esa impronta inculcada por Saer se encuentran las nueve canciones del nuevo grupo en Spotify y YouTube.

Yo pensé estar junto a vos/ahora se abre la puerta, anuncian casi inconscientemente desde Eva y Klaus. Su space folk - como ellos mismos lo denominan- ya camina solo, está emancipado y dispuesto a socializar.