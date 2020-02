Expectativas en farmacias locales por la lista de 170 remedios esenciales

Otra de las medidas anunciadas por el presidente fue el aumento del 13% en los haberes mínimos de los jubilados y pensionados para marzo, que estará compuesto por una suma fija de 1.500 pesos, más un extra del 2,3%.

Sobre esta iniciativa, Semino anticipó que presentará un pedido para que la normativa del gobierno nacional sea declarada inconstitucional.

“La medida es regresiva porque rompe los criterios de proporcionalidad y equidad. A su vez, no cumple con los principios de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es muy agraviante para el sistema de seguridad social y para los jubilados”, aseveró a El Territorio.

En este sentido, subrayó que los jubilados perdieron el 20% de su poder adquisitivo en el último lustro y dijo que “con estas modificaciones por decreto, lo que plantean hacer es financiar la deuda con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Luego, explicó: “Los únicos (salarios) que crecen son aquellos de las jubilaciones mínimas, que solo sumarán 197 pesos por mes en el semestre”.

El reclamo radicó ya que no todos los jubilados cobraran el incremento del 13%, que sólo beneficiará a los haberes más bajos, mientras que aquellos con mayor masa salarial únicamente tendrán un incremento del 3,75%.

En tanto, el presidente Fernández utilizó su cuenta personal de Twitter y defendió el incremento para los jubilados y pensionados, que fue una de sus promesas de campaña.

“Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe de Cepa para poder imponer esa falsa idea de ajuste. Que no te engañen”, aseguró el jefe de Estado, quien citó además el documento de la entidad, que plantea que “la masa agregada de jubilaciones alcanza un incremento de casi 8%, mientras que la inflación estimada según Cepa para el período marzo-mayo de 2020 podría sumar el mismo incremento de 8%, entonces no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados”.