Exigirán autorización para vender dólares a no residentes

Sábado 28 de diciembre de 2019

Se resolvió ayer que “el acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes requerirá la conformidad previa del Banco Central para la compra de moneda extranjera”.Es que hasta ahora el gravamen regía únicamente para los residentes argentinos.Según lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, “la compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluido cheques de viajero- para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios, efectuada por residentes en el país”.Es decir, hasta ayer no regía el recargo del 30% para ciudadanos paraguayos y brasileños, por ejemplo.Tal aviso fue recalcado por las entidades financieras de Posadas, que notificaron que no se aplicará el cobro por la compra y se venderá según la cotización oficial.Esto es lo que se salió a corregir ahora. De esta manera, en el marco del sistema de control de cambios, el Banco Central dispuso ayer que las personas no residentes en Argentina, que no estaban alcanzadas por el Impuesto País del 30% en las operaciones con moneda extranjera, deberán a partir de ahora “solicitar autorización a la entidad monetaria para la compra de divisas”.A través de una circular que se conoció ayer, el Banco Central indicó que “el acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes, requerirá la conformidad previa del BCRA para la compra de moneda extranjera”.Con ello, se busca evitar la nueva brecha de valores, producto de la diferenciación en el impuesto.Desde la entrada en vigencia del nuevo impuesto, paraguayos y brasileños encabezaban la búsqueda de dólares con el objetivo de revenderlos en sus respectivos países.Para evitar tal situación, el Central dio a conocer la presente resolución.Mientras se espera que el Poder Ejecutivo dicte un decreto reglamentario para la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en ámbitos oficiales también se analizaba ayer la compleja implementación del impuesto País que representará un recargo del 30% a los consumos en dólares realizados con tarjeta de débito y de crédito.Abocados a esa tarea se encuentran el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que dictarán medidas complementarias una vez conocido ese decreto.La principal incertidumbre reside en los gastos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Ocurre que la ley no establece gravar los consumos en dólares, sino la compra de dólares en el mercado de cambios para afrontarlos. Los consumos, en sí mismos no están gravados por el impuesto. Por lo tanto, aquel que quiere abonar su resumen mensual con sus dólares en efectivo o depositados en su caja de ahorros, no debería pagar el 30%, ya que no requiere una compra de dólares para saldar su deuda.La resolución de este asunto viene siendo tratada en reuniones preliminares entre la Afip, el BCRA, las asociaciones bancarias y las emisoras de tarjetas. Todavía no hay definiciones, ni se espera que las haya antes del decreto del Ejecutivo, resaltó ayer Infobae.