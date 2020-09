Exigieron Justicia por Patricia Mereles frente a la URV - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 23:25hs.

Familiares y el grupo de mujeres auto convocadas se reunieron frente a la Unidad Regional V con el fin de hacer una pegatina exigiendo justicia por Patricia Mereles, tras cumplirse un mes del asesinato de la mujer de 31 años de edad, ultimada de un disparo en la cabeza por el hijo de su pareja Jhonatan Da Silva de 28 años de edad en el interior de sus vivienda, ante uno de sus 5 hijos y su pareja, padre del agresor.La familia exige el cambio de caratula y en una asamblea decidieron no marchar este domingo, sino convocar a una marcha para los próximos días, con el fin de exigir a la justicia que tome todas las declaraciones testimoniales. El objetivo de la pegatina fue recordar a la sociedad que hoy Patricia no está para atender a sus hijos que actualmente no reciben contención psicológica.El magistrado interviniente Martín Brites calificó el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en forma provisoria y tras las indagatorias de los testigos, resolverá el encuadramiento final del delito, es por ello que la familia exige que la causa pase a ser caratulada como Femicidio, para que se pueda aplicar la Ley brisa y beneficiar así a los 5 hijos de la víctima.“No tenemos novedades del caso, no nos han notificado de nada, esta semana vamos a ir al juzgado, lo único que sabemos que el padre de agresor que era la pareja de mi hermana no quiso declarar en contra de su hijo y se negó a declarar” explicó Santina Mereles hermana mayor de la víctima.“Sabemos que el Jhonatan tiene abogado y que su padre vendió la casa donde vivía con mi hermana para pagar el abogado, tenemos miedo que lo dejen salir, ya que el solo está detenido acá en la unidad y nos dijeron que hoy recibió visitas de familiares porque es su cumpleaños, el hoy celebro su cumpleaños y nosotros lloramos la falta de nuestra hermana” lamentó Santina Mereles.“Lo que más me duele es ver a mi papá triste, que abraza la foto de Patricia y llora, estamos destruidos y queremos justicia, debe quedar preso de por vida porque nadie te pega un tiro en la cabeza sin querer, no fue para asustarla, fue para matarla” remató Santina Mereles.Los familiares y el grupo de mujeres auto convocadas adelantaron que se realizará una marcha para exigir justicia en los próximos días, luego de que los familiares concurran al juzgado para saber cómo marcha la causa.