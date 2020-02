Exigen medidas de seguridad para el Salto Mariposa donde falleció un turista

Viernes 21 de febrero de 2020 | 09:00hs.

La muerte de un turista tras haber caído en el Salto Mariposa, en Puerto Iguazú, volvió a poner en el tapete la necesidad de mayor señalización y seguridad del atractivo turístico.





El tema se impuso en la agenda del Concejo Deliberante de la ciudad de las Cataratas. El concejal, Domingo Martínez, presentó un proyecto de comunicación con el fin de solicitar al Poder Ejecutivo Municipal que tenga bien llevar adelante acciones que proporcionen señalización y mayor seguridad a los visitantes en el Salto Mariposa.





El lugar se encuentra en estado de abandono desde hace ya varios años. Se trata de un sendero muy agreste que no cuenta con ningún tipo de seguridad, en tanto alberga un salto que ofrece al turista la posibilidad de refrescarse a metros del Hito de las Tres Fronteras.





El Salto Mariposa está ubicado en tierras municipales de Puerto Iguazú y no cuenta con la medidas de seguridad necesarias para ser visitado por turistas y vecinos. No obstante, no existe ningún tipo de advertencia en el lugar que prohíba el ingreso.





Lo cierto es que en los últimos días el Salto tuvo reconocimiento a nivel nacional debido a la seguidilla de accidentes que se registraron allí. Ya fallecieron dos personas a consecuencia de las graves lesiones generadas al caer al vacío luego de resbalarse.





El lugar no cuenta con ningún tipo de señalización y pese a que desde el municipio indicaron que no está habilitado para visita de turistas, el lugar carece de cartelería que impida el ingreso.



Últimos accidentes







En los últimos meses se registraron una serie de accidentes, entre ellos el fallecimiento de un hombre en noviembre del 2019, sin embargo desde el municipio todavía no se implementaron normas de seguridad en el espacio, que carece de barandas y senderos aptos para el desplazamiento de visitantes.





Un turista cordobés fue hospitalizado en grave estado de salud y posteriormente falleció, en noviembre último. Luego, semanas atrás, una turista chaqueña que terminó con golpes musculares en tanto no sufrió heridas ni fracturas de consideración. Y, finalmente, este último caso en el cual el turista de Buenos Aires también perdió la vida tras estar internado varios días, producto de las heridas de la caída.





Desde Seguridad Ciudadana Cristian Marti, había indicado que el acondicionamiento del espacio debe ser competencia de Obras Públicas, mientras que desde ese sector, Osvaldo Florentín, manifestó que se pondría en contacto con sus superiores para coordinar medidas para salvaguardar la seguridad.