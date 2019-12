Excarcelan a la madre de la joven que murió por un cuadro de desnutrición

Martes 24 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“La etapa más difícil”

Según escribió Mattos durante la carta a este matutino, fue muy duro enterarse de que padece un trastorno mental que “no se cura, que debo estar tratada, medicada y asistida de por vida por mis intentos de suicidio, todos ocasionados por los repetidos abusos en mi adolescencia”.

En este punto, afirmó que su marido se quedó con la casa y por eso tuvo que alquilar.

“Ahí comenzó la etapa más difícil, vivir sedada, mi mamá se tuvo que venir a mi departamento, yo iba a la facultad. En tres años me recibí de procuradora, era estudiante de derecho, y eso era mi motivación a seguir batallando y estar de pie. Este año no pude seguir estudiando por mi situación económica, me encontraba sin trabajo fijo. Era empleada doméstica y tenía tres juicios en marcha, lo cual eso me llevaba a pagar y endeudarme tanto”, indicó.

También reconoció que en una de las separaciones con su marido quedó embarazada de su tercera hija, hoy de 5 años, quien “siempre supo la verdad de su identidad y tuvo contacto directo con su familia biológica”, agregó.

En varios tramos de la carta abierta, Mattos retomó la figura de su hija fallecida y expresó el inmenso pesar que la embarga, lo que se tradujo en un evidente deterioro físico.

“Sólo puedo decir que el dolor me atraviesa al alma, mi pecho de madre de un lado al otro, no puedo explicarlo en palabras, no logro tomar dimensión. Yo fui la que estuve 18 años pegada a mi hija, inseparables, batallamos juntas muchísimas cosas, ella era mi principal motivo de no rendirme. Las circunstancias hicieron que hoy ella ya no esté físicamente.

Pero en mí, en mi vida para siempre”, expresó.

Atento al cambio de carátula y al estado de salud de la imputada, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó la excarcelación de Teresita del Rocío Mattos (37), quien permaneció detenida desde el 13 de octubre pasado en el marco de la investigación por el deceso de su hija mayor, Aylhén Rocío Mattos (18).En un primer momento la situación de la progenitora se complicó porque la autopsia determinó que la joven discapacitada falleció por un cuadro de desnutrición severa.En consecuencia, Mattos fue imputada por abandono de persona doblemente agravado por muerte y el vínculo, pero en la instrucción quedaron expuestas varias circunstancias que la ubicarían en el rol de víctima, como antecedentes de abuso intrafamiliar, intentos de suicidio y falta de contención de su familia y el estado.Pero no sólo eso, ya que fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP), una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento y medicación.En consecuencia, la defensa de la imputada logró el cambio de carátula a homicidio culposo, lo que posibilitó que se fuera excarcelada bajo caución juratoria y con el único requisito de presentarse cuando la Justicia se lo solicite.“Sólo tengo palabras de agradecimiento para mi novio Hugo Kondratiuk y mis abogadas María Cristina Salguero y Mónica Natalia Díaz, quienes estuvieron conmigo en el peor momento de mi vida. Ahora quiero reencontrarme con mis hijas y abrazarlas. Ellas son el único consuelo que tengo después de perder a mi bebé más grande”, subrayó Mattos en un breve diálogo entablado con El Territorio ayer al mediodía, tras su liberación.Por la licencia de la titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, el expediente está siendo subrogado por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, quien avaló el cambio de carátula y la excarcelación que se concretó en la víspera.Entre los argumentos para solicitar la libertad de su cliente, las codefensoras citaron que “padece TLP, dicho trastorno de la salud mental impacta en la forma que piensa y siente la persona que lo padece acerca de sí mismo y de los demás, lo que causa problemas para insertarse en la vida cotidiana (…) Lleva varios años de tratamiento y toma diariamente clonazepam, quetiapina y foxetín”, citaron.Mencionaron que “ha sido víctima de abuso sexual intrafamiliar y a la fecha ha tenido tres intentos de suicidio, ello sumado a la grave condición que padecía su hija Aylhén Rocío Mattos, a la difícil situación económica que atravesaba, a la falta de contención por parte de su familia y a la ausencia de las instituciones que debieron darle apoyo”.Tampoco es un dato menor que 35 días antes del fallecimiento de la joven discapacitada una trabajadora social presentó un informe socioambiental ante el Juzgado de Familia de Oberá, en el marco de una causa por la custodia de la hermana menor de la Aylhén Rocío, donde se alertó sobre el deplorable estado de salud en que se encontraba la víctima.“En un momento de la entrevista la perito ingresó al dormitorio de la joven Aylhén, donde se encontraba durmiendo en posición fetal tapada con una colcha. La abuela se acerca y destapa su cabeza, despertándose la joven y tratando de sentarse, con dificultad motriz aparentemente. Se pudo observar su extrema delgadez, en un estado de salud física, a simple vista, deplorable que impresionó a la perito. Situación que lleva a solicitar a V.S. (Vuestra Señoría) una intervención urgente para salvaguardar la vida de la joven”, se indica en el citado informe.Lamentablemente, la asistencia que reclamó la profesional nunca llegó y 35 días después se produjo el deceso de la joven.Semanas atrás, estando detenida en la Seccional Segunda de Oberá, Mattos escribió una carta pública difundida por este matutino.Contó que Aylhén Rocío nació prematura, con cinco meses y medio de gestación y apenas 1,100 kilos de peso. Recordó que a los pocos días bajó a 800 gramos y permaneció cuatro meses en el área de neonatología de una clínica de Posadas.“Cuando su estado de salud era delicado y nadie apostaba a que sobreviviera porque era muy pequeña, mi guerrera, mi ángel salió dada de alta victoriosa. Yo fui mamá con 18 años, Aylhén lleva mi apellido porque su papá biológico jamás se hizo cargo. No hubo nunca una cuota alimentaria ni pedido de filiación para reconocerla como su hija. Jamás se preocupó si necesitaba algo, sabiendo dónde vivíamos. Nunca tuvimos una ayuda de ningún tipo”, indicó en la carta.Y lo que siguió fue aún más duro: “En mi infancia sufrí abuso sexual por mis dos hermanos varones durante varios años, eso me llevó como consecuencia a tener intentos de suicidio desde mi adolescencia. Me trataban como depresión, pero en realidad soy una persona bordeline o comúnmente TLP (trastorno límite de la personalidad). Pasaron como 20 años hasta que con terapia yo pude contar mis abusos, jamás antes pude contar a nadie”.Recordó que cuando su niña mayor estaba por cumplir 3 años se acompañó con quien luego sería su esposo y el padre de su segunda hija, hoy de 13 años. Afirmó que ese hombre la sometió a violencia de género.“En una de las discusiones que se hicieron costumbre, yo estaba trabajando en mi peluquería esperando que venga una clienta y mi marido me intenta ahorcar y me dice ‘esta va ser la última vez que vas a respirar’. Yo me desmayé y él muy astutamente me interna en el SIS (clínica psiquiátrica), me deja ahí por varios días, hasta que da aviso a mi mamá que en ese momento vivía en Posadas, para que venga a hacerse cargo de mí. Es ahí donde mi psiquiatra me diagnostica TLP”, detalló.