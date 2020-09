Ex secretario de Macri pidió la nulidad de pericias a su celular - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

La defensa del ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, pidió declarar la nulidad de las pericias ordenadas a su teléfono celular en la causa por presunto espionaje ilegal, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.“Se ha probado que se ha fabricado evidencia ilegal para involucrarlo deliberadamente en los hechos de esta causa”, sostuvo el abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga, en un escrito.Nieto pidió que se declare la nulidad de la extracción de información de su teléfono celular, secuestrado en un allanamiento, de las pericias ordenadas y “de todo lo actuado” a partir de ello, según el texto.Se trata de tres peritajes ordenados sobre el celular de Nieto y sobre esas valoraciones se pidió que sean destruidos los registros obtenidos y que el aparato secuestrado sea restituido de “manera inmediata” al ex secretario.“Se acreditó una violación a la cadena de custodia”, sostuvo la defensa y argumentó que “no se resguardó la inmutabilidad de esa evidencia digital”.El abogado sostuvo que “se han modificado los datos originales del teléfono celular del Sr. Darío Hugo Nieto”, con lo cual se afectó su derecho a defensa.Nieto está citado a declaración indagatoria en la causa que investiga espionaje ilegal a políticos, empresarios y funcionarios por parte de ex agentes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.El titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, aseguró ayer que “había funcionarios de los dos lados del mostrador” durante la gestión de Cambiemos en relación a los peajes, tema que es investigado en la denominada Causa Peajes en la que el organismo nacional fue aceptado como querellante.“Se prorrogó la concesión de los accesos Norte y Oeste por diez años, se les condonaron multas y penalidades y se les reconoció una deuda de 449 millones de dólares”, dijo Arrieta en diálogo con Radio Nacional respecto a la causa iniciada en 2019, en la que se investiga la renegociación de la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste.En esa causa, en la que también fue aceptada el viernes último como querellante la Unidad de Información Financiera, están imputados los ex ministros de Transporte Guillermo Dietrich; de Hacienda Nicolás Dujovne, y de Energía Javier Iguacel; y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.Los ex funcionarios se encontraban procesados, aunque luego la Cámara Federal porteña anuló esa situación y les dictó la falta de mérito.“Extendieron una concesión por diez años y se hizo por decreto, lo que resulta claramente ilegal. En todo el proceso hay muchas sospechas de que hubo funcionarios de los dos lados del mostrador”, aseguró el titular de Vialidad Nacional.“Se prorrogó la concesión de los accesos Norte y Oeste por diez años, se les condonaron multas y penalidades y se les reconoció una deuda de 449 millones de dólares”, advirtió Arrieta.El funcionario consideró que “el conflicto de intereses fue una constante durante todo el macrismo, no solamente en la obra pública”.