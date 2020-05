Ex intendente grave y su esposa asesinada tras un ataque a tiros de parte de su hijo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

La historia de Arnoldo Schoenfisch (59) llamó la atención de todo el país cuando en junio de 2011 ganó las elecciones en Santiago de Liniers y se convirtió por primera vez en intendente de esa localidad. No porque se cuestionó el voto popular o alguna polémica en su campaña, sino por sus orígenes humildes y su oficio: era el carnicero del pueblo.







“De carnicero del barrio pasó sin escalas al sillón de la intendencia”, publicó en su edición del 29 de junio del 2011 El Territorio, luego de que un equipo periodístico lo visitara en su casa. “Todavía no caigo que soy intendente”, dijo tras dar el batacazo y ganarle al entonces jefe comunal, Claudio Friedenberger.







Ayer a la noche, el hombre luchaba por su vida en el hospital Madariaga luego de recibir un disparo en la cabeza. Su pareja, Faustina Antúnez (56), falleció también herida por un arma de fuego y por la sangrienta secuencia hoy está detenido el hijo de ambos: Pablo (18).







En 2011, Schoenfisch atendió a El Territorio en medio de su rutina habitual y sin alejarse de la sierra contó que llevaba 20 años con su negocio, pero que además era agricultor.







“Estaba mirando las urnas y no pensaba en el resultado final, de pronto me dijeron ganamos. Y ahí no entendía nada”, afirmó con la felicidad a flor de piel. Añadió que se consideraba un hombre “no político”, hasta que se presentó por primera vez como candidato en 2007.







Por ese entonces contó que con su esposa, Faustina, y su hijo, con quienes vivía, habían hecho su campaña casi sin fondos. Con la mujer llevaban ya varios años de relación y habían tenido a “Pablito”, hoy detenido.







Pero su éxito no fue efímero y luego de cuatro años de mandato, Santiago de Liniers lo volvió a elegir como alcalde. Sin embargo, tras ocho años en el poder decidió apostar a un “candidato joven, que tenga ganas de trabajar y seguir trabajando por el pueblo”, según detalló en una entrevista televisiva.







Ese elegido fue Miguel Ángel Szunkowski, uno de los otros dos hijos de su esposa asesinada y hermanastro del presunto homicida. En octubre del año pasado, Szunkowski se impuso como el sucesor del sillón de la intendencia, también al ganarle a Friedenberger.



“Era una mujer extraordinaria”





En el caso de Antúnez, se supo que era conocida como “Tina” y también tenía un rol activo en la función pública, muy cercana a la gente. Fue secretaria de gobierno del municipio en los ocho años de mandato de su marido y actualmente estaba a cargo de Acción Social del municipio.







“Era una mujer extraordinaria, guerrera, súper trabajadora y con un carácter firme. Amaba con locura a sus hijos. Era buena amiga, conversadora, amable comprensiva y solidaria. Su carta de presentación era una sonrisa”, describió Beatriz Cabral, amiga de Antúnez y esposa de Oscar Franco, uno de las víctimas del accidente vial denominado como la Tragedia de Liniers, ocurrido en octubre del 2016.







“Era mi amiga y estuvo a mi lado siempre, más cuando quedé viuda. Me visitaba y su mayor alegría era hablar de su nieta”, agregó la mujer, aún triste e incrédula con lo ocurrido.“Hasta ahora no caigo de que Tina ya no esté y mucho menos de esta manera. Nadie se merece este fin, y menos una gran mujer y madraza como ella”, concluyó.







