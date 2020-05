Ex intendente grave y su esposa asesinada tras un ataque a tiros de parte de su hijo

Eran cerca de las 4 de la madrugada de ayer cuando el ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfisch (59), abrió la ventana de su casa y lanzó un desesperado grito de ayuda que hasta hoy retumba en la tranquila localidad del norte provincial.

Un hermano y su cuñada acudieron de inmediato, encontrando una escena difícil de olvidar. Tanto Schoenfish como su esposa, Faustina Antúnez (56), estaban heridos de bala en la cabeza y fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital de la vecina localidad de Eldorado, aunque desafortunadamente la mujer no logró sobrevivir.

Mientras tanto, el ex jefe comunal alcanzó a pronunciar otro enunciado que si no fuera por el shock del momento hubiese paralizado a todos. “Pablito se mandó una cagada”, dijo el hombre, en referencia al hijo de 18 años de la pareja, a quien apuntó como autor del hecho y quien desde ayer a la tarde permanece detenido por la balacera contra sus padres.

El hecho fue alertado a la Policía, pero para cuando los uniformados de la comisaría local llegaron, ambas víctimas ya habían sido trasladadas al hospital dada la premura y la desesperación con la que actuaron sus familiares.

Por lo tanto, los efectivos se abocaron a preservar el perímetro de toda la vivienda ubicada sobre la calle Belgrano de la localidad de Santiago de Liniers, mientras otra comisión se comunicaba con la guardia del Samic de Eldorado para tomar conocimiento del estado de las víctimas.

Allí, constataron que el deceso de Antúnez fue dictaminado poco después de las 5 de la madrugada como consecuencia de un disparo en la cabeza, mientras que Schoenfisch seguía con vida pero en grave estado de salud producto de una lesión similar.



Giros en la pesquisa

A partir de ahí comenzó la investigación del caso, del cual en primera instancia se pensó que pudo haber ocurrido en el marco de un asalto y hasta se especuló con la posibilidad de un femicidio seguido de intento de suicidio. Pero ambas hipótesis terminaron desvaneciéndose conforme el avance de la pesquisa.

La teoría del robo fue rápidamente descartada dado que los investigadores que revisaron el lugar no detectaron ingresos forzados ni desorden en el interior de la vivienda, indicios prácticamente directos de un hecho de inseguridad.

De ahí tomó forma la posibilidad de un femicidio seguido de intento de suicidio, ya que los balazos fueron ejecutados dentro de la habitación matrimonial de la pareja, pero ya para el mediodía los pesquisas tenían otro panorama totalmente diferente.

Y es que mientras Schoenfisch era trasladado hasta el hospital Madariaga de Posadas en estado crítico, los uniformados implicados en la investigación regresaban tras sus pasos y volvían a reconstruir todo desde cero a partir de los diversos trabajos de campo realizados en el lugar del hecho.

Fue en ese contexto que indagaron sobre las últimas palabras del ex intendente antes de perder la conciencia y Pablo Schoenfisch (18), hijo de la pareja pero que reside junto a sus abuelos a pocos metros de allí, quedó bajo la lupa. Los testimonios recolectados y las pistas encontradas hicieron el resto.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en base a altas fuentes consultadas, mientras todo el barrio observaba las labores policiales en plena madrugada, el joven apuntado permanecía en el interior de la casa de sus abuelos y recién salió a ver lo sucedido después de varios minutos.

Entonces comentó algo que lo dejó contra las cuerdas. Las fuentes indicaron que en medio de toda esa situación el muchacho admitió que vio a sus padres heridos y hasta señaló que tocó el arma utilizada, pero luego volvió a la casa de sus abuelos para seguir durmiendo.

La continuidad de las averiguaciones terminaron de acorralarlo. Algunos testigos señalaron que efectivamente lo vieron salir de la vivienda de sus padres, mientras que otros apuntaron una serie de conflictos recientes que la pareja mantenía con el muchacho a raíz de malos comportamientos, desobedicimientos y hasta algunos pusieron en tapete una problemática de drogadicción.

“Hace un tiempo comenzaron a llevarse mal. El chico no hacía caso a nada y por eso empezaron a sacarle todo, el cuatriciclo, la camioneta y demás”, narró un pesquisa consultado.

Algunas fuentes hasta señalaron que el joven habría contado con detalles el hecho cometido a un policía mientras estaba demorado en la comisaría, pero el presunto testimonio carece de validez judicial y de existir debería ser ratificado ante la Justicia.

El joven es el único hijo de Schoenfisch, en tanto que Antúnez tiene hijos producto de una relación anterior, entre ellos Miguel Ángel Szunkowski, actual intendente de la localidad (ver De la carnicería..).

Con todo esto sobre la mesa, lo que se cree es que ayer a la madrugada el muchacho volvió a discutir con sus padres y, a sabiendas de que el ex intendente guardaba un revólver calibre 38 debajo de su cama, tomó el arma y los atacó a balazos mientras dormían.

Según dictaminaron quienes revisaron a ambas víctimas, Antúnez presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y de salida en la cabeza, mientras que su marido tenía una lesión similar, con entrada en la sien derecha y salida en la sien izquierda.



Pericias

En la habitación de la pareja, escenario del doble ataque, los peritos intervinientes lograron secuestrar dos proyectiles calibre 38 que estaban entre una almohada y el colchón de la cama matrimonial, mientras que en otro ambiente del inmueble se incautó un revólver 38 largo marca Smith Wesson.

Los especialistas también realizaron levantamiento de muestras genéticas en el lugar, además de tomas de planimetría y fotografía, en tanto que posteriormente allanaron la vivienda de los abuelos del sospechoso, donde secuestraron más elementos.

De allí se recogieron dos sábanas, dos fundas y trozo de trapo con manchas que deberán ser examinados científicamente para establecer si se trata de restos de sangre. También se decomisaron las prendas que el joven vestía.

Al muchacho además se le practicó el examen de parafina tendiente a detectar rastros de pólvora en sus manos, cuyos resultados podrían conocer en las próximas horas y encaminarían por completo la investigación.

En el hecho trabajaron los efectivos de la comisaría local, además de la peritos de la División Criminalística, ambas dependientes de la Unidad Regional III, en conjunto con el personal de la Dirección Homicidios, cuyos detectives viajaron para prestar sus conocimientos.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del magistrado Roberto Saldaña, quien ayer supervisó las labores policiales y ordenó que el cuerpo de Antúnez sea trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para el examen de autopsia.

Schoenfisch, con pronóstico reservado Hasta anoche, Schoenfisch permanecía internado en gravísimo estado de salud en una habitación del hospital Madariaga en la capital provincial. El ex jefe comunal llegó al sector emergencias del nosocomio posadeño cerca de las 10.30 y quedó internado en terapia intesiva. Fuentes oficiales señalaron que el paciente se encontraba “con deterioro del nivel de conciencia y dificultad respiratoria”, mientras que su pronóstico fue calificado como “reservado”. En su evolución médica se depositan por ahora todas las esperanzas de los pesquisas para terminar de esclarecer lo sucedido. Otras fuentes indicaron que en caso de que se recupere podría sufrir secuelas de por vida, entre ellas la pérdida de la visión.

En cifra 38 En la escena los peritos secuestraron un revólver calibre 38 y dos proyectiles compatibles. Las víctimas tenían un disparo cada uno en la cabeza.

De la carnicería a la función pública con una campaña familiar sin fondos

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

La historia de Arnoldo Schoenfisch (59) llamó la atención de todo el país cuando en junio de 2011 ganó las elecciones en Santiago de Liniers y se convirtió por primera vez en intendente de esa localidad. No porque se cuestionó el voto popular o alguna polémica en su campaña, sino por sus orígenes humildes y su oficio: era el carnicero del pueblo.

“De carnicero del barrio pasó sin escalas al sillón de la intendencia”, publicó en su edición del 29 de junio del 2011 El Territorio, luego de que un equipo periodístico lo visitara en su casa. “Todavía no caigo que soy intendente”, dijo tras dar el batacazo y ganarle al entonces jefe comunal, Claudio Friedenberger.

Ayer a la noche, el hombre luchaba por su vida en el hospital Madariaga luego de recibir un disparo en la cabeza. Su pareja, Faustina Antúnez (56), falleció también herida por un arma de fuego y por la sangrienta secuencia hoy está detenido el hijo de ambos: Pablo (18).

En 2011, Schoenfisch atendió a El Territorio en medio de su rutina habitual y sin alejarse de la sierra contó que llevaba 20 años con su negocio, pero que además era agricultor.

“Estaba mirando las urnas y no pensaba en el resultado final, de pronto me dijeron ganamos. Y ahí no entendía nada”, afirmó con la felicidad a flor de piel. Añadió que se consideraba un hombre “no político”, hasta que se presentó por primera vez como candidato en 2007.

Por ese entonces contó que con su esposa, Faustina, y su hijo, con quienes vivía, habían hecho su campaña casi sin fondos. Con la mujer llevaban ya varios años de relación y habían tenido a “Pablito”, hoy detenido.

Pero su éxito no fue efímero y luego de cuatro años de mandato, Santiago de Liniers lo volvió a elegir como alcalde. Sin embargo, tras ocho años en el poder decidió apostar a un “candidato joven, que tenga ganas de trabajar y seguir trabajando por el pueblo”, según detalló en una entrevista televisiva.

Ese elegido fue Miguel Ángel Szunkowski, uno de los otros dos hijos de su esposa asesinada y hermanastro del presunto homicida. En octubre del año pasado, Szunkowski se impuso como el sucesor del sillón de la intendencia, también al ganarle a Friedenberger.



“Era una mujer extraordinaria”

En el caso de Antúnez, se supo que era conocida como “Tina” y también tenía un rol activo en la función pública, muy cercana a la gente. Fue secretaria de gobierno del municipio en los ocho años de mandato de su marido y actualmente estaba a cargo de Acción Social del municipio.

“Era una mujer extraordinaria, guerrera, súper trabajadora y con un carácter firme. Amaba con locura a sus hijos. Era buena amiga, conversadora, amable comprensiva y solidaria. Su carta de presentación era una sonrisa”, describió Beatriz Cabral, amiga de Antúnez y esposa de Oscar Franco, uno de las víctimas del accidente vial denominado como la Tragedia de Liniers, ocurrido en octubre del 2016.

“Era mi amiga y estuvo a mi lado siempre, más cuando quedé viuda. Me visitaba y su mayor alegría era hablar de su nieta”, agregó la mujer, aún triste e incrédula con lo ocurrido.

“Hasta ahora no caigo de que Tina ya no esté y mucho menos de esta manera. Nadie se merece este fin, y menos una gran mujer y madraza como ella”, concluyó.

El joven quedó alojado en la Comisaría Tercera de Eldorado y allí aguardará a disposición de la Justicia.