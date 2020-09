Ex espía ratificó que recibía órdenes de Alan Ruiz - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

El ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Jonathan Nievas ratificó ayer ante la Justicia que durante su paso por la central de espías estuvo bajo las órdenes del procesado ex jefe de operaciones especiales Alan Ruiz y luego se negó a responder preguntas, en el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.Nievas es uno de los policías metropolitanos que pasó a la AFI en comisión, entre 2018 y 2019, y, en su caso, está acusado de haber participado de maniobras de espionaje ilegal sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó y los magistrados Martín Irurzun (Cámara Federal porteña) y Carlos Rosenkrantz (Corte Suprema de Justicia).En lo que va de la segunda tanda de indagatorias por el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos y de toda índole, todos los ex espías menos uno, Gustavo Ciccarelli, se negaron a responder preguntas e hicieron muy breves descargos.