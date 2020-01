Ex empleados de Dass exigen cobro por desempleo

Martes 7 de enero de 2020

Decenas de trabajadores de la fábrica Dass de Eldorado se movilizaron ayer ante el sindicato de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Utrica) para exigir el cobro del fondo de desempleo doble, tras los despidos que ocurrieron en octubre pasado.Asimismo, los ex empleados aseguraron que el sindicato se iba a encargar del trámite de los cobros, que otorgan una doble indemnización. Tal iniciativa también se prometió para los otros trabajadores despedidos a lo largo del 2019.Desde el gremio adujeron que, con el cambio en la administración a nivel nacional, se imposibilitó la concreción de los trámites.Tal situación derivó en una movilización que se efectivizó ayer, en horas del mediodía, y contó con la presencia de 40 obrerosYésica Medera, una de las trabajadoras despedidas, explicó a El Territorio: “Nosotros habíamos presentado una nota al gremio pidiendo que se hagan los trámites, pero desde el gremio nos dicen que falta las firmas del Ministerio de Trabajo de Nación. El problema es que el 29 de enero se vencen los tres meses para realizar el trámite desde que fuimos despedidos y hay mucha gente que se quedó sin trabajo, no consigue otro ni para realizar changas. Y muchos ven como único ingreso posible al fondo de desempleo”.Además, añadió que “algunos compañeros no pudieron esperar más el trámite del sindicato para el cobro doble y ya hicieron los trámites personalmente ante la Anses, porque no tenían ningún tipo de ingreso. Y al ser dados de baja del sistema, ni siquiera cobramos el salario familiar. Se hace muy difícil afrontar la situación”.Tras la movilización, se conoció que entre este miércoles y viernes los damnificados podrán avanzar en la concreción de los trámites, en el horario de 8 a 12 en la sede del sindicato que nuclea a los empleados del calzado.“Somos conscientes de la crisis que atraviesa el país, pero necesitamos una solución rápida a problema. En Eldorado no hay casi trabajo, no se consigue trabajo, y muchas familias estamos dependiendo de que se completen los trámites para tener algún ingreso”, concluyó Medera.