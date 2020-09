Ex convicto quiso liberar en helicóptero a su esposa - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

Un ex convicto fue arrestado en Bélgica tras secuestrar un helicóptero para sacar a su esposa de la cárcel. El joven fue detenido porque los detectives descubrieron que usó su propio nombre para reservar el vuelo.Mike Gielen, un traficante de drogas de 24 años, y otros dos cómplices, alquilaron el helicóptero en la ciudad belgade Amberes, con el pretexto de tomar fotografías aéreas para un programa de televisión.Pero el joven en realidad planeaba usar la aeronave para sacar a su esposa, Kristal Appelt, de 27 años, de una prisión de Bruselas, donde estaba detenida bajo sospecha de asesinar a un ex novio.Después de tomar fotografías de puntos de referencia locales desde el aire, Gielen y sus cómplices sacaron pistolas falsas y ordenaron a la piloto que volara hasta la cárcel. El helicóptero sobrevoló la prisión varias veces, provocando ovaciones de los reclusos.Sin embargo, Gielen sintió náuseas y vomitó cinco veces por la ventana de la aeronave. Además, la piloto no logró aterrizar en el patio de la cárcel, por lo que el joven le ordenó volar a un pueblo cercano donde los esperaba un automóvil.Gielen y otros dos sospechosos, de 18 y 22 años, fueron detenidos el domingo después de que los detectives rastrearan sus nombres en los formularios de reserva de helicópteros.