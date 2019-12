Ex cónsul que cayó con droga negó dedicarse al narcotráfico

Jueves 19 de diciembre de 2019

Diego Vega Ibarra, el ex cónsul de Bolivia en Orán que fue detenido con ocho kilos de cocaína escondidos en el baúl de su auto, negó ayer dedicarse al transporte de droga y aseguró que el estupefaciente pudo haber sido colocado en su vehículo cuando lo llevó a reparar o a lavar a esa ciudad salteña, informaron fuentes judiciales.Por otra parte, se conoció el detalle de que los paquetes de droga tenían la marca de un delfín, un símbolo que ya apareció en varios cargamentos y que en algunos casos estaban vinculados con el narco boliviano Delfín Castedo.El ex diplomático fue sometido a una audiencia de imputación por parte del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, quien le imputó el delito de “transporte de estupefacientes” y pidió que quede con prisión preventiva durante 20 días, a lo que hizo lugar el juez Gustavo Montoya.Tras conocer la imputación, Vega Ibarra (36), quien es ingeniero petrolero, negó haber colocado la droga en el auto y aseguró que él había llevado el vehículo a un taller y a un lavadero de Orán, donde “a veces” se lo revisaban y otras no.El imputado sostuvo que él sigue siendo cónsul y que la resolución que lo apartó del cargo es consecuencia de los problemas internos de su país, aunque para la fiscalía está claro que no está en el cargo desde el 5 de diciembre.Luego, su defensa pidió producir una serie de medidas en Bolivia, tales como revisar las cámaras de seguridad de la zona de la casa del ex cónsul y de un taller mecánico donde había dejado el auto días antes.El fiscal, que trabaja en conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA y una fiscalía boliviana, decidió darle al expediente trámite de flagrancia, lo que implica un plazo de 20 días para la investigación.El diplomático fue apresado alrededor de las 10.30 del martes en un control de GNA sobre la ruta nacional 50, en proximidades de Orán. Según los investigadores, Vega Ibarra manejaba una camioneta JAC S2 modelo 2018, junto a otro hombre identificado como Wilson Bernardo Cordero Flores (32), comerciante, quien también quedó a disposición de la Justicia.