“Evo Morales tiene derecho de volver al país”, dijo Arce - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró que el ex mandatario Evo Morales, con refugio político en Argentina, tiene todo el derecho de volver a Bolivia para defenderse de todas las acusaciones en su contra, si su partido se impone en las elecciones del 18 de octubre.“Yo creo que él tiene todo el derecho de venir a defenderse de todas las acusaciones que le están haciendo”, declaró Arce a la prensa. El pasado sábado, el binomio del MAS lideró una masiva marcha en La Paz y una caravana de autos en El Alto, donde recibieron el apoyo de miles de bolivianos.Las palabras de Arce se producen después de que el viernes pasado Morales asegurara durante una intervención telefónica en un acto electoral en Caraparí, Tarija, que regresará al país al día siguiente de la victoria del MAS, al que por ahora los sondeos dan como favorito.Morales se encuentra en Argentina, donde se refugió tras verse forzado a abandonar Bolivia rumbo a México en noviembre pasado a raíz del golpe de Estado.“Estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar. Ganamos las elecciones, al día siguiente estoy entrando por Yacuiba a Bolivia, retornando”, dijo Morales, tras las primeras encuestas.