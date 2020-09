Evo Morales no podrá postularse a senador - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

La Justicia de Bolivia rechazó ayer un recurso de amparo interpuesto por la defensa del ex presidente Evo Morales y ratificó su inhabilitación para postularse a una banca en el senado en las elecciones generales del 18 de octubre próximo.Así lo resolvió el juez Alfredo Jaimes, al reanudarse la sesión de la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que analizó el caso, y desempatar con su voto.De ese modo, el tribunal dejó firme la resolución de inhabilitarlo que había adoptado en febrero pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE).En aquella oportunidad, el presidente del TSE, Salvador Romero, argumentó su decisión en que el ex presidente no cumple el requisito legal de residencia en el país en los dos años inmediatos anteriores a los comicios.Morales vive desde noviembre pasado en Argentina, luego de que renunciara a la presidencia tras anular las elecciones en las que según el resultado oficial había sido reelecto, y denunciara que fue víctima de un golpe de Estado.