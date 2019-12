Evo Morales desde Argentina: “Vamos a ganar las elecciones”

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Trump apoya el gobierno de Jeanine Áñez El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer su apoyo a la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en su misión de “asegurar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres”.

A través de un mensaje de Twitter, el mandatario también denunció la violencia y a quienes la incentivan “tanto en Bolivia como desde afuera” del país, en una clara alusión al ex presidente Evo Morales. A los pocos minutos, Áñez agradeció a través de Twitter, en español, el respaldo del estadounidense.

Evo Morales dijo que llegó a la Argentina “envalentonado y animado” y que no le tiene “miedo a la detención”. A menos de una semana de su arribo como refugiado, el ex presidente de Bolivia dijo estar listo para “aportar a la campaña” de cara a las elecciones presidenciales que el gobierno provisional en La Paz deberá organizar el año próximo tras su renuncia.El ex presidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina tras renunciar a su cargo en un contexto de acusaciones de fraude y un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas disfrazado de sugerencia, aseguró ayer que arribó “fuerte, envalentonado y animado” para participar de la campaña política en Bolivia de cara a las nuevas elecciones esperadas en el país andino.“Llegué a México triste, destrozado. Después de dos semanas empecé a recuperarme”, relató Morales durante una conferencia de prensa realizada en de Buenos Aires y en referencia a su estadía de un mes en aquel país, el primero en ofrecerle el asilo político tras el estallido de la crisis política en Bolivia.El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Alberto Fernández como presidente, Evo arribó junto a cuatro miembros de su gobierno para solicitar el estatuto de refugiado.“Llego a Argentina fuerte, envalentonado y animado para aportar en la campaña. Estoy convencido de que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales que vienen el próximo año”, expresó.Aseguró que el gobierno argentino le permitió realizar declaraciones políticas sobre los sucesos en Bolivia, aunque no así sobre lo que ocurra en el país donde se encuentra refugiado.Sobre el nombre del posible candidato presidencial de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), Morales dijo que hay “muchos líderes jóvenes, en el campo, también en las ciudades”.“Vamos a buscar un candidato unitario y lo acompañaremos. Vamos a discutir quién puede garantizar el voto duro de los indígenas y también el de la clase media y el sector empresarial”, agregó.Por el momento, la campaña electoral boliviana se traslada a Argentina.Morales, dio una conferencia de prensa ayer por a la mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, donde aseguró que el domingo se reunió con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, que le acercaron “algunas recomendaciones” y asumió: “Entiendo mi responsabilidad como refugiado en Argentina y cumpliré lo que dicen las normas”.Además, agradeció el asilo en suelo argentino: "Quiero agradecer al pueblo y al gobierno por permitirnos estar cerca de mi querida Bolivia".Luego, se metió de lleno en la coyuntura política y social de su país: “¿Hasta cuándo nos van a gobernar de arriba y de afuera? No estamos en la colonia para decidir al presidente desde arriba o desde afuera”.Y propuso: “Otro mundo es posible sin el FMI. Otra Bolivia sin la participación del FMI es posible”.