Evaluna y Camilo, separados por primera vez - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Evaluna Montaner y Camilo son la pareja más famosa del mundo de la música y desde que contrajeron matrimonio en febrero de este año hacen partícipes a sus seguidores de cada movimiento en su vida privada. Esta semana, la hija de Ricardo Montaner contó que su esposo tuvo que viajar a México por trabajo y se mostró muy triste de separarse de él.Según Evaluna, esta es la primera vez que la pareja se separa físicamente desde su casamiento. Y es que después de la famosa boda que se dio a conocer en imágenes en el videoclip de “Por primera vez”, los artistas no volvieron a estar lejos y pasaron toda la cuarentena junto con su familia.En su Instagram, Camilo compartió dos fotos que le sacó su esposa antes de partir de viaje y escribió: “Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma para que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... te voy a extrañar! Durmamos en videollamada”. La publicación y la noticia de su viaje generó miles de comentarios de los seguidores del famoso romance.Evaluna, por su parte, subió una selfie con la cara triste a sus historias y añadió: “Primera vez que me separo de Camilo desde que nos casamos”. Y, más tarde, compartió unas románticas palabras dedicadas a su esposo, subrayando: “Cuando él me mira no puedo pensar en otra cosa más que en lo que estoy sintiendo”.Recién llegado a destino, el cantante contó en sus redes que estaba emocionado por este viaje, ya que México fue el último país que visitó antes de la cuarentena y el primero que pisa desde entonces. Además, expresó que siente que los próximos días serán muy poéticos y que desde la pandemia observa todos los lugares de un modo más especial.