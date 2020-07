Evaluarán la reapertura de parques provinciales tras la prueba en Iguazú

Lunes 13 de julio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Posadas habilita la apertura de agencias A través del decreto 880/20, la Municipalidad de Posadas aprobó anoche el protocolo sanitario para el regreso a la atención presencial en las agencias de viajes y turismo que operan en la capital provincial.

El horario de atención permitido será de 9 a 18, ajustándose a las medidas sanitarias para prevenir posibles contagios de coronavirus.

Desde el municipio precisaron que la medida durará mientras continúe el aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia y en el país

En este sentido, recalcaron que la atención horaria estará sujeta según las ordenes que emitan tanto el municipio como el gobierno provincial y el nacional.

Positivo. Con ese término, diferentes autoridades de la cartera de Turismo de la provincia calificaron la prueba piloto que se concretó durante este fin de semana en el Parque Nacional Iguazú, en el marco de la decisión del gobierno provincial de permitir el regreso paulatino del turismo, uno de los rubros más afectados por la pandemia del Covid-19.La evaluación de la experiencia de Iguazú será determinante para avanzar en la apertura de los parques provinciales para locales. Por eso, el gobierno provincial analizará los resultados del impacto epidemiológico en la zona y del movimiento de los visitantes, según los datos de la Policía, para permitir más reaperturas. Una vez que el gobernador Oscar Herrera Ahuad revise el balance, determinaría sumar a otros puntos turísticos a la prueba piloto para el sector, ajustándose a las medidas sanitarias que exige la coyuntura para prevenir contagios por coronavirus.Según afirmó el ministro de Turismo, José María Arrúa, “vamos camino a que la próxima apertura sea la de los parques provinciales, pero todavía no está confirmado. Todo dependerá de la situación epidemiológica según Salud Pública y el informe que entregará la Policía por el movimiento que hubo durante este fin de semana en Iguazú”. Entre hoy y mañana se examinarán esos resultados, anticipó.En diálogo con El Territorio, el funcionario reiteró que la decisión de avanzar en la apertura de los parques provinciales está condicionada por el contexto y el número de contagios en la tierra colorada. Además del movimiento en el Parque Nacional, “también se contempla cómo incidió la habilitación de los deportes grupales con hasta cinco integrantes que se produjo durante la semana pasada”.Asimismo, contó que, en vistas de lo que será la apertura de otros puntos turísticos, “se ahondará en la experiencia de la implementación de los protocolos sanitarios, tanto por los vecinos como los trabajadores de los que depende el control de los parques”. E insistió que, en el caso que se avance durante esta semana con esa medida, será únicamente para los vecinos locales, tal como se aplicó en el caso de Iguazú.Al ser consultado sobre los pasos a seguir, expresó: “No hay un cronograma fijo porque todo se determina según cómo está la provincia en materia de contagios. En el caso de Misiones, no se vuelve para atrás sino que se evalúa con el tiempo cómo incide determinada actividad en el cuadro epidemiológico, que está muy controlado gracias a que se actuó rápido y el alto compromiso de los misioneros. La idea es pasar a la apertura con los protocolos de los parque provinciales y, más adelante, cambiar de fase. Eso implicará habilitar el turismo interno y aumentar el número permitido dentro de los parques. Se habrá de ampliar el cupo a 1.000 personas, pero por el momento todo es materia de análisis”.Más tarde, Arrúa refirió sobre la apertura para la atención presencial de las agencias de viajes, determinación del gobierno provincial que, según el funcionario, entre hoy y mañana se oficializaría en el Boletín Oficial (ver Posadas habilita...).Tras 117 días, el Parque Nacional Iguazú volvió a recibir visitantes, con la salvedad de que se aceptó únicamente a vecinos del municipio, con un cupo máximo de 200 personas.Sobre este punto, el ministro de Turismo aseveró: “Nos fue muy bien y el balance que se puede hacer es positivo. No tuvimos ninguna situación compleja ni difícil en el entorno del parque. La gente respetó los protocolos y se portó muy bien. Por suerte, la reapertura estuvo acompañada de jornadas muy lindas en materia meteorológica”.Anticipó que entre hoy y mañana aguardarán por los informes de la Policía provincial y Salud Pública para analizar el movimiento que generó esta primera prueba piloto, que se repetirá nuevamente el próximo fin de semana.“El sábado hubo 150 personas que se registraron en la aplicación Misiones Digital y formularon el salvoconducto necesario. Eso significa que la gente sigue los pasos que se plantean, en el marco de la nueva normalidad. Se completaron los cupos, hubo mucho respeto a las medidas sanitarias y cumplieron con el distanciamiento”, mencionó.Al mismo tiempo, agregó que entre el viernes y ayer se recibieron mensajes de decenas de vecinos de Puerto Iguazú que desean inscribirse para la segunda prueba piloto. “Eso es algo muy positivo, que la gente quiere participar”, dijo Arrúa, aunque recordó que el período para anotarse es de lunes a jueves.En tanto, Sergio Acosta, intendente del Parque Nacional, manifestó a este matutino que “los protocolos fueron muy bien aplicados por la empresa. Si bien los empleados están acostumbrados a un número mayor de visitantes, estas pruebas permiten poner en práctica las medidas planificadas y ajustarlas conforme a las necesidades”.Mientras, Marcelo Zuliani, gerente de la empresa concesionaria Iguazú Argentina, destacó el amplio uso de todas las medidas dispuestas, como las alfombras sanitizantes, el uso de alcohol en gel y el cumplimiento del distanciamiento social.“Doscientas personas no mueven las perillas del parque, cuando tengamos 2.000 y 4.000 personas vamos a tener que ver bien los mecanismos para que el flujo de gente no tenga inconveniente, además de que puedan cuidar las distancias y se respete a rajatabla las medidas de bioseguridad”, sostuvo.Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), calificó como positivas las dos jornadas de la prueba piloto, a las que asistieron en total 400 iguazuenses. “Fue sumamente exitoso. Todo fue perfecto: el sol, el calor, la cantidad de agua en las Cataratas, el orden de los visitantes, el trabajo de todos. Como municipio estamos agradecidos al gobernador por la aprobación de los protocolos para esta primera fase. Seguramente el comportamiento que demostremos, aprovechando esta apertura, permitirá tomar otras decisiones en el futuro”, resumió.