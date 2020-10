Evalúan que ingresantes inicien en mayo las clases universitarias - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Entregarán 400.000 cuadernillos En los próximos días comenzará la distribución de 400.000 cuadernillos en toda la provincia, principalmente para aquellos estudiantes que no tuvieron contacto con la escuela en este tiempo de pandemia.





“Son cuadernillos que se van a repartir de manera gratuita a todos los estudiantes de la provincia como forma de acompañamiento a la continuidad educativa. Es un complemento de los cuadernillos ‘Seguimos Educando’ que envió Nación, pero estos tienen una mirada nuestra, fueron redactados por nuestros docentes e impresos en nuestras imprentas. Es un gran trabajo académico”, reflejó Miguel Sedoff.



La distribución se hará casa por casa en todo el territorio, “los directores retiran, le entregan a cada docente y los docentes a sus estudiantes. Los cuadernillos son un complemento a la Plataforma Guacurarí en nueve volúmenes muy prácticos y redactados desde una óptica provincial. Están armados por ciclo, no por año e incluyen a la Educación Intercultural Bilingüe y a la Educación Técnico Profesional”.



“Además ponen en valor el trabajo de los docentes, de los directivos, de los equipos técnicos que vienen trabajando desde hace muchos años y que en esta pandemia se pusieron el trabajo escolar al hombro”, destacó Alberto Galarza, titular del CGE.



“Para aquellos a quienes no podemos llegar con la virtualidad porque no hay conectividad, le decimos que tenemos 400 mil cuadernillos hechos por la provincia que los vamos a distribuir. El objetivo es llegar a todos y cada uno de los estudiantes con material gráfico además de todo el material virtual”, dijo Galarza.



La principal preocupación de padres y alumnos del último año de la escuela secundaria hoy es saber cómo va a ser la finalización de la cursada para así poder ingresar al nivel terciario o universitario. El tema ya está también en la agenda de las autoridades educativas de la provincia y de las universidades. Alarma, más aún, si se tiene en cuenta que para poder egresar de la educación técnica o rural los chicos deben hacer de forma obligatoria prácticas profesionalizantes, que por ahora están en suspenso ante la situación sanitaria. Otro punto es qué pasará con los niños que están en séptimo grado y pasarán a la escuela secundaria.“Los que están en séptimo grado continúan dentro del sistema educativo en razón de que la educación obligatoria es hasta la finalización del secundario, por lo tanto no sería tanto el problema porque hay una continuidad con la escuela secundaria”, señaló al respecto el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff.“Sí nos preocupan los que terminan quinto o sexto año de la escuela secundaria común o las técnicas que tienen que hacer prácticas profesionalizantes. Lo que se está trabajando con las universidades y con el Consejo Interuniversitario de la Nación es la posibilidad de que las universidades y los estudios superiores se inicien recién en mayo de 2021, de manera tal que los chicos puedan tener una articulación de saberes para hacer ese paso de la secundaria a la universidad”, explicó a El Territorio el funcionario. En Misiones son aproximadamente unos 10 mil alumnos cursando el último año de la escuela secundaria común, técnica o rural.Si bien la decisión de legislar sobre el nivel superior no depende de los ministerios provinciales, el tema ya está siendo debatido con diferentes actores. “Por ahora estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación para ver de qué manera se va a hacer eso”, comentó Sedoff.Por otra parte, ayer se presentó la Semana Federal de Formación Continua que iniciará este lunes hasta el viernes 9 de octubre. Allí los docentes, de forma virtual, debatirán sobre cómo será la continuidad educativa en la cuarentena y en la post cuarentena.“Será una formación en servicio y gratuita, por lo tanto es 100% individual, no presencial y virtual (online y offline) y como cierre tiene una producción colaborativa en las escuelas. No significa que van a juntarse en las escuelas, sino que van a producir de forma colaborativa el proyecto curricular institucional priorizando qué es importante aprender en el 2020 y en el 2021 y cuáles son los criterios de evaluación con los cuáles se van a calificar a los estudiantes”, explicó Cielo Linares, subsecretaria de Educación.Aclaró que todo el material ya está disponible en www.semanafederal.edu.misiones.gob.ar desde donde se podrá trabajar online y “para aquellos docentes que no tengan internet o no tengan buena conectividad, los equipos territoriales se van a encargar de acercar estos materiales”.Además insistió en que se hará hincapié en “qué estuvimos enseñando, qué se puede seguir enseñando en condiciones de no presencialidad y qué se puede enseñar el año que viene en modalidad combinada o presencial. Lo importante es que las escuelas construyan acuerdos sobre qué enseñar y los criterios sobre los cuales se va a acreditar, calificar y promocionar a los estudiantes. No significa que se cierra la libreta en diciembre y el chico repite, no. Significa que hay que acordar las distintas formas de las posibles acreditaciones”.Durante la semana que dure la capacitación de los docentes, no habrá clases.Una vez más, se insistió en que en Misiones no habrá promoción automática. “Sabemos que estamos cada vez más cerca de finalizar el ciclo escolar. Pero no hay promoción automática y vamos a valorar el esfuerzo de la familia y el estudiante para que puedan promocionar sus materias”, expresó Alberto Galarza, titular del Consejo General de Educación (CGE).“Cada jurisdicción tendrá hasta el mes de abril la posibilidad de establecer estrategias de continuidad pedagógica. Nosotros vamos a cerrar el ciclo 2020 e iniciar el 2021 y en el medio lo que haremos será no una unidad pedagógica entre 2020 y 2021 sino una continuidad, los saberes que no hayamos podido terminar este año se articularán el año que viene de manera tal que habrá promoción y acreditación pero de una manera diferente a los años normales”, agregó Sedoff.