Evalúan la revinculación de hermanitos con sus padres

Pedido de ley de acogimiento familiar

Consultado sobre la continuidad de los procesos de revinculación familiar, Miguel Molina, defensor de los Derechos del Niño en Misiones, respondió: “En principio no porque la cuarentena restringe el funcionamiento de las tareas de administración aunque tenemos una guardia mínima (...) pero debo advertir que hay familias que no están en condiciones de albergar a un niño”. Molina insistió en la ley de acogimiento familiar, que consiste en familias que están dispuestas a cuidar un niño pero que no quieren adoptar. “Y los hogares son lugares donde el niño debe estar el menor tiempo posible. Lo más preocupante es que continúan ingresando a los hogares niños muy pequeños”, dijo.