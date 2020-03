Evalúan aplicar pena de muerte para violadores

Lunes 9 de marzo de 2020

El presidente peruano Martín Vizcarra señaló ayer que su gobierno no descarta evaluar la pena de muerte para violadores sexuales. Las declaraciones tuvieron lugaren el Día Internacional de la Mujer.“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso (…) Vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar", señaló el mandatario a periodistas en una visita a una feria de productos elaborados por mujeres.Sin embargo, aclaró que “una medida no soluciona el problema”.Vizcarra indicó que las acciones implementadas por su gestión no han sido suficientes y que es necesario hacer “mucho más” para lograr el cambio que permita no sólo que las mujeres vivan sin miedo, sino que ocupen “el rol que les corresponde en la sociedad”.