Europa suspendió el ingreso de cítricos argentinos

Sábado 15 de agosto de 2020 | 15:30hs.

La Unión Europea decidió suspender las importaciones de cítricos provenientes de la Argentina por el resto de la temporada, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en un comunicado.Los motivos expresados por la UE tienen que ver con el riesgo fitosanitario. Vale recordar que a mediados de julio, los envíos de limones frescos fueron suspendidos para lo que resta del año, luego de que se detectara una enfermedad denominada "mancha negra" en cargamentos de limones que arribaron a puertos de ese continente."A pesar de que solo detectaron dicha enfermedad en embarques de limones y en cinco partidas de naranjas producidas en provincias del noroeste argentino, la UE decidió que la prohibición se haga abarcativa a los cítricos producidos en todo el país, lo que contempla también a la producción de naranjas del noreste", explicaron desde el gobierno nacional.Y consideraron la medida como "apresurada" ya que desde el punto de vista normativo sanitario internacional "no se hicieron las pruebas de laboratorio de las intercepciones hechas en limón como en naranjas", y por ende "no existe un aval científico que justifique la suspensión de los cítricos dulces de la región NEA que no han tenido ninguna intercepción de la enfermedad".La decisión tomada por la UE hace horas sorprendió a los funcionarios nacionales, ya que ayer, fuentes del Gobierno informaron a la agencia Télam que, si bien esta suspensión se da con la campaña de cítricos avanzada, mantenían negociaciones con autoridades de la UE para destrabar lo que resta de los envíos."Los despachos de limones se cortaron cuando se habían enviado más o menos el 85 por ciento del total. Las naranjas se cortaron antes de la mitad de la campaña", aseguraron fuentes del Senasa.