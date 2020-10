Estudio revela que el plasma no funciona en pacientes graves - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Pero a la vez habían reconocido que, en medio de la emergencia, no se había hecho el procedimiento mediante un protocolo estandarizado.





Suman más de 3.000 muertos al registro El reporte del Ministerio de Salud confirmó ayer 3.352 nuevas muertes de pacientes con coronavirus, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 20.288. Del total de muertes, 3.050 fallecidos corresponde a la actualización del sistema de carga de la provincia de Buenos Aires (PBA).



Así, el total de personas fallecidas por la pandemia en la Argentina es de 20.288. Se reportaron 14.001 contagios y con estos registros, suman 765.002 positivos en el país.



En total, 3.799 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas para adultos es de 61,6% a nivel nacional y 65,2% en el Amba.



El ministro de Salud de PBA, Daniel Gollán, afirmó ayer que si en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) se mantiene la estabilidad de casos de coronavirus, se podrán plantear nuevas aperturas de actividades a partir del 11 de octubre, cuando finaliza la actual etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Pese a que se usaba ampliamente, y se lo anunció como que salvaba vidas, el plasma de convalecientes del Covid-19 aún no contaba con evidencia suficiente para saber con qué grado de efectividad puede convertirse en un tratamiento comprobado. Y el primer trabajo realizado en profundidad sobre el potencial tratamiento no caminó por la senda esperada.“Los resultados del estudio PlasmAr muestran que entre los pacientes hospitalizados con neumonía por Covid-19 con criterios de gravedad el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo a los 7, 14 o 30 días de seguimiento en comparación con el uso de placebo”, dice la información de prensa filtrada en redes sociales, pese a que había una convocatoria a periodistas para hoy al mediodía, en la que los médicos darán más detalles.El trabajo fue hecho por un grupo de investigadores argentinos del Hospital Italiano de Buenos Aires y otros once hospitales del país, y es la primera investigación hecha en todo el mundo con los debidos requerimientos de la mejor prueba médica científica. El trabajo se hizo en 334 pacientes, de los cuales a 222 se les dio plasma y a los demás, una solución salina; el promedio de edad fue de 62 años con un 68% de hombres.El resto de los detalles técnicos serán publicados en las próximas semanas, primero mediante la opción conocida como preprint y luego posiblemente en una de las revistas de medicina más importante del mundo: The New England Journal of Medicine.El plasma de convaleciente, es decir, de personas que tuvieron la enfermedad y se recuperaron, fue uno de los primeros tratamientos para el Covid usados, porque funciona para otras enfermedades infecciosas con éxito (por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina). Y se basa en la idea de que los anticuerpos de una persona pueden responder en otra hasta que se genera la respuesta inmunológica propia.Pero, por raro que parezca y a más de nueve meses de aparecer el nuevo coronavirus, aún no existía un trabajo así de completo como el llevado a cabo por el equipo argentino, pese a que diversos estados de todo el mundo han gastado millones de dólares en la promoción y el uso del plasma como si se tratara de un tratamiento convencional y aprobado. Hasta ahora sólo había de los llamados “estudios observacionales”, en los que no es posible medir qué hubiera pasado con el paciente sin ese tratamiento.Hasta ahora, de los 408 estudios en todo el mundo registrados con plasma para Covid-19, no había ninguno de estas características. Los trabajos observacionales habían encontrado buenos resultados, pero no comparados en placebo. Desde la Clínica Mayo de los Estados Unidos, una de las principales en el uso del plasma, se dio a conocer un estudio titulado “Efecto del plasma de convalecientes en pacientes hospitalizados por Covid-19: experiencia inicial de tres meses”, en que se había hallado una relación entre la transfusión de plasma y una menor mortalidad en 35.322 pacientes.