Estudiar y aprender en casa, el desafío de los chicos en cuarentena

Domingo 19 de abril de 2020 | 21:04hs.

Ana Victoria Rolon tiene 9 años, este año comenzó a cursar el 4 grado en el instituto Carlos Culmey, y por la cuarentena no pudo seguir asistiendo a sus clases de piano, y por supuesto tampoco a la escuela. Hoy pasa el tiempo haciendo las tareas escolares, inventa juegos con su hermano de 3 años y sigue aprendiendo música.Como al gran mayoría de los niños sabe que debe permanecer en casa y el saber que muchos no toman conciencia la motivo a grabar un video para las redes sociales y concientizar; en el contó que extraña a su papá que esta mucho tiempo en la calle por ser policía.“Creo que volver a clases va a ser como un primer día, extraño mucho la escuela, mis compañeros, los recreos. Pero por ahora tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y que no nos pase nada. Mientras juego con mi hermano, hago las tareas, a veces hacemos manualidades juntos. Me está yendo bien en la cuarentena”. contó Ana Victoria.La niña además comentó que debido a la cuarentena no pude ver a sus primos, a sus abuelos que están en Eldorado, Andresito y Montecarlo; compartir con sus compañeros, eso también la motivo a hacer el video y pedir que la gente se quede en la casa y todo pase más rápido para volver a ver a los seres queridos.Respecto al protocolo de su papá al llegar a su casa dijo “ya no es como antes que llegaba lo podías abrazar, recibirlo. Ahora llega se desinfecta, se saca la ropa del trabajo, se ducha y recién podemos saludarlo. No tengo miedo porque sé que siempre va a estar bien. Porque él es policía y está todo el tiempo afuera. Mi mamá es periodista pero sale muy poco, está todo el tiempo con nosotros”.