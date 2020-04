Estudiantes de salud podrán ser llamados a colaborar en la emergencia

Domingo 5 de abril de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Aunque la provincia de Misiones continúa con tres casos positivos de coronavirus, la alerta por nuevos casos posibles sigue latente. En ese contexto de pandemia, se agudizaron los controles en las calles para que no se rompa la cuarentena obligatoria, se cerraron las fronteras y se suspendieron los viajes de micros de media y larga distancia.En esta cadena de responsabilidades para disminuir la posibilidad de contagio de la enfermedad, que la encabeza el Estado, se le suman los ciudadanos particulares y un eslabón de suma importancia: los profesionales de salud que son quienes tratan en primera persona con los casos positivos y están más expuestos.Teniendo en cuenta esto, en la sede del Ministerio de Salud de la provincia, el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Salud, Oscar Alarcón, entregaron ayer kits de protección y cuidado a los directores de los diferentes hospitales de Posadas y localidades del interior. Cada paquete contenía barbijos, camisolines, máscaras, botas, alcohol en gel y guantes. Días antes habían hecho lo mismo con los más de 400 Caps que hay en la provincia.En ese marco, el ministro de Salud dialogó con El Territorio sobre el estado de salud de los pacientes misioneros internados con coronavirus, el tratamiento que están recibiendo, sobre cómo trabaja actualmente el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) -que está habilitado para realizar los tests-, entre otras cuestiones.Los tres pacientes que tenemos, uno en Posadas y dos en Iguazú, se encuentran en este momento cumpliendo la terapéutica y están en buen estado de salud. Están estables en estas patologías, quizás, no se puede decir ‘buen estado de salud para alta’ porque esto es dinámico y sabemos lo que es tener una infección de este tipo y que deben ser controlados estrictamente.El alta será evaluado por los infectólogos en el momento que sea pertinente, cumpliendo el tratamiento, el protocolo, el control que deben tener porque se tienen que hacer nuevamente los controles de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), es decir, hay pasos que se deben ir cumpliendo para ser dados de alta.Tenemos protocolizado por Nación el tratamiento con una droga que se llama hidroxicloroquina, más un macrólido que puede ser azitromicina, más los antirretrovirales que se usan para el HIV y se llama kaletra. Los pacientes internados están con este tratamiento, no obstante, el tratamiento precoz también hace que la evolución sea favorable y es eso lo que se ha iniciado en nuestra provincia desde el arranque y por eso es importante no esperar que se queden graves o mal para arrancar el tratamiento.Tenemos la medicación en stock, la población tiene que estar tranquila con eso porque la provincia no sólo cuenta con el estudio de diagnóstico sino también con toda la droga para el tratamiento.Hay un protocolo para el paciente que está en condiciones de alta al que se le van haciendo los tests de forma periódica hasta que dan negativo a los chequeos. De ahí transcurre un tiempo para que se le pueda dar el alta con la seguridad y la garantía de su condición por lo menos para que esté dentro de su casa.Tenemos dos tipos de reclutamiento. Uno que va a garantizar que todos los hospitales tengan el recurso humano que necesiten en caso de que tuviéramos que afrontar una contingencia mucho mayor. Se están preparando los contratos que van a salir la semana que viene y vamos a empezar a llamar a las personas que cada uno de los hospitales nos mandó con su lista de enfermeras, médicos, técnicos, camilleros y choferes de ambulancia.Por el otro, está la indicación del gobernador de que todos los médicos que no están trabajando en este momento y no pertenecen a Salud Pública tienen la posibilidad de inscribirse para ser contratados por estos meses de contingencia y hasta que empiecen a trabajar nuevamente en sus consultorios privados. Ésto con el único objetivo de darles un ingreso cuando son cabeza de familia y en estos momentos no están pudiendo tenerlo en los sectores privados.Ya hemos recibido las listas de Oberá, Eldorado y Posadas donde se inscribieron más de 50 médicos, son muchos más los que están, pero por el momento esos se inscribieron.Tenemos el relevamiento con número de teléfono de los enfermeros que no forman parte del sistema, de los que están en el último año, de los que no se han matriculado nunca, los que están matriculados pero no trabajaron, así como de los estudiantes de medicina y de enfermería del último año. Alumnos de la Ucami, de la Fundación Barceló, de la Unne, de nuestra Escuela de Enfermería, todos están siendo relevados y los llamaremos si tienen ganas de ser contratados.El Lacmi ha hecho más de 60 determinaciones desde que empezó a hacer los tests de forma oficial y validada por la Anmat, que fue hace una semana. Estamos haciendo todos los días más de diez muestras; esta semana no tuvimos sospechosos pero sí estamos trabajando en el muestreo que es el que se hace a nivel provincial con todas las personas que han entrado a la provincia desde Brasil y países de Europa. Hoy mismo (por ayer), han salido 20 muestras de diferentes partes de la provincia y de Iguazú que es el lugar donde se trabajó muchísimo cuando estuvieron pasando los turistas argentinos que fueron llevados a sus provincias.Tarda entre unas cinco y ocho horas.Lo importante es que se mantenga a la provincia aislada de todas estas cuestiones y por eso se tomaron las acciones con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales y con los intendentes de que se cuide el ingreso y el egreso hacia otros países.A los que ingresan por alguna razón se los controla estrictamente. También a los camioneros cuando entran al país, se los controla a todos. El resto no está pudiendo pasar por el decreto de cierre de fronteras.