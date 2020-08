“Estoy motivado, con los botines y las tarjetas listas para salir a la cancha”

Sábado 1 de agosto de 2020 | 06:30hs.

deportes@elterritorio.com.arEstar lejos de las canchas le permitió reencontrarse con los suyos. Paró un poco la pelota y halló en la Tierra Colorada la energía que le hacía falta. Cambió el día a día de viajes y partidos por el mate con la familia y el repaso de su carrera dentro del fútbol.A sus 45 años, Néstor Pitana no piensa en dejar el arbitraje, de hecho redobla la apuesta y avisó que todavía tiene “la adrenalina de estar dentro de una cancha”.El VAR, la vuelta del fútbol en Argentina y el lugar de “privilegio” que tiene Misiones en la pandemia fueron algunos de los temas del mano a mano entre Pitana y el Más.“Esta pandemia hizo que, como seres humanos, encontremos oficios ocultos o quehaceres que, por lo general, los teníamos escondidos. A mí me sirvió mucho para darle tiempo a mi familia, a mis hijos. Con los viajes es imposible ver sus primeros pasos y esto me permitió acercarme a mi familia, escucharla más. Eso, creo, que nos pasó a todos”, reflexionó el nacido en Corpus, que se prepara para la vuelta del fútbol, aunque no tenga fecha exacta.Para el de la Tierra Colorada su “vida cotidiana” dio un giro de 180 grados. De planificar viajes y partidos pasó a quedarse en casa y, como a todos los actores del mundo de la redonda, eso le provocó algunas dudas.“Acá se detuvo todo el fútbol y todas las disciplinas. Los que somos amantes del deporte y que estamos inmersos en él nos encontramos con esa parcela vacía. Nos preguntábamos qué iba a pasar o qué vendrá después de esto”, comentó el árbitro.Para el juez que estuvo en la final de Rusia 2018 la pandemia trajo muchos aprendizajes. “El teléfono facilita y resume, pero también te hace extrañar. Ahora puedo sentarme a hablar con mi madre, con mi hermano y algo que parecía normal lo valoro más”, aseguró.“Hay otras esferas u otras cosas más importantes a que el fútbol o el deporte siga. Quiero y creo entender que hay mucha gente, con mucha sabiduría, que realmente conoce lo que significa esta pandemia y sabe por qué dice que nos aislemos o que tengamos ciertos cuidados”, expresó Pitana, y pidió “cuidarnos y cuidar a la familia”.Además, el misionero valoró la situación que vive la provincia en medio de la pandemia: “Yo hago un punto y aparte, porque nosotros estamos en un lugar preferencial en Argentina y eso ayuda”. “Hoy, paralelamente a lo que le pasa a Misiones, tengo colegas que en el Amba no tienen la posibilidad de entrenar en un campo de juego”, contó.Cambiar la rutina durante los primeros días costó. Pitana volvió a uno de sus viejos amores: el básquet. “Me puse un aro en casa, regresé al básquet”, confesó con gracia.“Había una descarga de energía en el aro, me ayudó mucho en este tiempo, hasta que se amplió el margen de poder ir a entrenar”, aseguró el de Corpus.Pero como a todo actor del fútbol, a Nito le preocupa cuándo regresará la actividad, aunque pidió “ser respetuoso en las opiniones”.“Lo que deciden los entes que están por encima de uno lo dicen porque tienen un equipo de salud y están alineados con la Nación. Me parece que no es sólo por una cuestión de que vuelva el fútbol o los entrenamientos. Hoy no se piensa en lo que solamente uno siente como persona, sino que tenés que pensar en lo que decís porque influís en los demás, sobre todo si sos presidente de la AFA en este caso”, ahondó en cuanto a que, hace algunas semanas, Claudio Tapia dijo que los entrenamientos volverían cuando todo el país estuviese en fase 4.“Creo que (Claudio Tapia) es una persona inteligente y está asesorado por mucha gente en este tema de la vuelta del fútbol y hay que ser respetuosos desde el lugar que nos toca estar”, recalcó, al tiempo que comparó la situación de Misiones con la del Amba: “Nosotros somos privilegiados. Más allá de que hay casos, podemos jugar y en otros lugares no pueden ni siquiera asomar la cara”.A muchos profesionales les pasó, en este tiempo, que analizaron y hasta tomaron la decisión de dejar la actividad. La Gata Fernández es un ejemplo, aunque la historia para Pitana es totalmente diferente.“Lo que siento ahora es que estoy cargado de energía. Pasaba muy rápido muchos aspectos de mi vida. Hacía una vuelta de página rápida y eso pasa, en general, en la vida de todos. Esto (la pandemia) me hizo cargarme de energía y me da más ganas de seguir en el arbitraje”, tiró el misionero.“Venía palo y palo, partido acá, partido allá y el físico no tenía descanso suficiente y encontré eso. Encontré el descanso, encontré la energía, me encontré con mi familia y tengo la adrenalina de salir a dirigir un partido o de hacer un viaje. Estoy motivado, porque tengo ese ADN de querer estar bien y de estar ahí, con los botines y las tarjetas listas para salir a la cancha”, aseguró.Ser padre hace poco y poder estar cerca de sus seres queridos en este momento especial hicieron que el árbitro se tome el tiempo para valorar su larga carrera.“Busco estirar mi carrera, no para ser eterno, sino para disfrutar. Este es el momento de mayor disfrute. Al momento de tomar una decisión lo hago con toda la responsabilidad que se merece, pero también con ese gusto del disfrute”, reconoció.Luego del Mundial de Rusia, Pitana pasó por el fútbol de Arabia Saudita, donde no solamente dirigió sino que tuvo una experiencia como formador de árbitros. “Después de terminar esta fase como árbitro activo fue una linda experiencia, un buen objetivo”, confesó el misionero y admitió que “siempre estoy en contacto con la gente de Arabia Saudita”, aunque rápidamente aclaró que “todavía tengo la adrenalina de estar en una cancha”.Néstor Pitana y el VAR tienen una historia en común. En la Copa Confederaciones 2017, la Fifa utilizó ese sistema por primera vez en un torneo de mayores y el misionero estuvo presente. Un año después dirigió el partido inaugural y la final del Mundial de Rusia en el estadio Luzhniki, donde cobró, a instancias de la tecnología, un penal para Francia, que luego levantó la copa del mundo.El misionero es defensor del sistema, aunque sabe que tiene que mejorar y que debe ser más atractivo para el público.“Creo que desde Alemania 2006 se empezó a tener otro foco u otra perspectiva. El arbitraje y el fútbol siempre mantuvieron la esencia, pero los que consumíamos fútbol no teníamos algo que estábamos buscando. Se modificaron reglas, se adaptaron algunas cosas, pero sigue siendo once contra once con dos arcos y una pelota. La esencia va a estar siempre, pero hay mecanismos y contextos que hicieron que cambie y el VAR fue justamente eso”, resumió Pitana.Para el árbitro, la Fifa entendió que era necesario incluir a la tecnología: “Se sentaron y miraron lo que pasó en otros mundiales. Miraron otros deportes, que ya lo estaban usando, y el fútbol no podía estar fuera de ese mercado”.“Hoy el mundo no quiere que un equipo gane porque hizo un gol con la mano. Antes tampoco quería, pero eso se tabulaba de otra manera de ver las cosas. Quizás la gente lo canalizaba como ‘viveza’ y hoy el mundo no quiere eso. Hoy quieren que gane el mejor o el que aplicó mejor la táctica”, reflexionó.“La herramienta del VAR en cuatro o cinco años no va a cambiar el pensamiento de un día para el otro. Va a tener un proceso de adaptación y de corrección. En 110 años de historia aparece una herramienta y la gente dice ‘no va a haber más errores’ y no es así”, avisó.“Estoy convencido de que el VAR no es sólo para el árbitro. Antes era algo cerrado, hoy tenés federaciones o confederaciones en las que podés escuchar lo que dicen los árbitros y eso hace que se clarifique el fútbol. Cuando mi hijo se siente a ver un partido ni se va a cuestionar si hay VAR. Nosotros somos la generación que se está acomodando. En 10 años o más ya no nos vamos a dar cuenta. En un momento se van a preguntar si se podía jugar sin VAR”, indicó.Aunque sea criticado a veces, para el de la Tierra Colorada la tecnología llegó para quedarse y eso no se discute, pero sí pidió “entender que por encima de la herramienta VAR hay personas”. “Las experiencias personales de cada uno son diferentes y eso está puesto al servicio de la herramienta. Por eso hay algunas disparidades en la toma de decisiones”, explicó.“Sáquense de la cabeza de que el VAR está para que el margen de error sea cero. No va a existir eso. Por eso cuesta tanto unificar criterios, algo que nos piden siempre a los árbitros”, agregó.Quién tiene la última palabra en una cancha es otra de las disidencias que apareció a partir de la llegada del VAR y Pitana la tiene clara en ese sentido: la decisión final tiene que ser de quien está en el campo de juego.“Yo prefiero que la última decisión la tenga el árbitro, pero sí estoy de acuerdo en que hay que seguir trabajando en achicar el tiempo de espera. Es un tema a corregir y a trabajar para el espectáculo. Prefiero que revisen siete minutos y se haga justicia y no a que estén 10 segundos y no se haga justicia, pero esa es mi visión. Es un proceso que no va a ser fácil de entenderlo. A todos nos cuesta entender que es una herramienta manejada por seres humanos”, analizó.“La Premier League tiene otro funcionamiento con el tema del VAR, adaptado siempre a lo que pide la Ifab (encargada de definir reglas en el fútbol). El mecanismo que tiene la Premier es que un árbitro, desde arriba, te dice ‘quedate tranquilo, cobrá’. No hace falta que vayas a la pantalla”, comentó Pitana, pero para el misionero no es la mejor manera.“Yo prefiero ir a verla yo, porque el jugador me está viendo a mí. El jugador o el equipo no sabe quién está sentado en la cabina y yo me pongo en el lugar del jugador y, entonces, prefiero que el árbitro principal vaya y haga el contraste de lo que vio con lo que le muestra la imagen y ahí tomás la decisión. Eso te permite hacer el contraste que, por un montón de factores, quizás no viste”, cerró.Mientras espera que vuelva a rodar la pelota, mate en mano, el árbitro disfruta de su familia y de su provincia. El pitazo final de la carrera parece estar lejos para el de la Tierra Colorada y por ahora hay energía para Néstor Pitana.