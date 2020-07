“Estoy bien, todo impecable”

Martes 28 de julio de 2020

A once días de haber sido operado del corazón a raíz de un tumor benigno, Nery Pumpido dio un buen panorama acerca de su estado de salud y habló de cómo se encuentra llevando la rehabilitación en entrevista con una radio local.El ex arquero campeón mundial en México 1986 contó que se encuentra en óptimas condiciones y ya está en su hogar luego de recibir el alta médica hace seis días. “Estoy bien, bien; todo impecable”, resumió el ex Unión de Santa Fe, Vélez, River, Betis de España y Lanús, en declaraciones realizadas hoy a sus compañeros del programa La Primera (radio Sol 91.5), medio en el cual desde hace años viene desempeñándose como periodista.Cabe recordar que el ex entrenador de 62 años se había sometido a un chequeo de rutina a principios de año cuando le detectaron una masa tumoral dentro del corazón. Fue allí que sus médicos acordaron una intervención quirúrgica que después se debió postergar por la pandemia de coronavirus.