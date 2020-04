“Esto nos va a servir para valorar lo que es tener salud”

Sábado 11 de abril de 2020 | 13:45hs.

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Cómo obtener la medicación Los pacientes que forman parte del Programa de Hipertensión, Diabetes y Hemofilia -sin obra social- podrán retirar los medicamentos sin necesidad de presentar las recetas correspondientes, evitando así el traslado innecesario a los centros de salud. El beneficio es para todos los pacientes que se encuentren empadronados en esos programas. La medida se extenderá hasta el 25 de mayo y la medicación se debe retirar en avenida López Torres 3512 de Posadas. Y para los pacientes del Programa Incluir Salud se habilitó una línea de WhatsApp para el envío de recetas para solicitud de medicamentos u otras consultas. Los números son 3764-622053 y 3764-564069.

Además de adultos mayores, hay enfermedades extendidas en la población que hacen de quienes las sufren otro grupo vulnerable a tener en cuenta en la actual pandemia del coronavirus. En efecto, Argentina posee un mal ranking: 6 de cada 10 adultos tiene exceso de peso, según datos de Salud de la Nación. Y este factor de riesgo, estrechamente ligado a enfermedades como diabetes o hipertensión, fue confirmado por expertos como el caldo de cultivo perfecto para disminuir la resistencia de quienes lo padecen frente al coronavirus.En ese contexto El Territorio entrevistó a la médica Elizabet Méndez, responsable del área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Ecnt) en el Hospital Madariaga y jefa del Programa de Pie Diabético, quien amplió al respecto.La población de riesgo es la que supera los 60 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas preexistentes, como diabetes, hipertensión, patología cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), enfermedades oncológicas… todas esas patologías previas no es que le dan más posibilidad a la persona de contraer coronavirus, sino que una vez que contraen el virus, al ser una población vulnerable porque tienen el sistema inmunitario deficitario, se complican más y tienen un período de recuperación más prolongado.Y hoy por hoy sabemos que del total de la mortalidad que hay por coronavirus en el mundo, la primera causa asociada es la enfermedad cardiovascular, la segunda es la diabetes y la tercera es el Epoc. Entonces, el hecho de tener patologías crónicas asociadas hace a la vez que esa persona tenga más posibilidades de tener complicaciones y eso aumenta la mortalidad.En el paciente diabético cualquier alteración o variación del azúcar produce un impacto importante en el sistema inmune. O incluso cualquier otra enfermedad que tiene una persona con diabetes hace que los índices glucémicos aumenten y aumentar la glucemia hace que las personas tengan más posibilidades de complicaciones.Además se debe tener en cuenta todo el entorno emocional. Hay personas de edad que están solas, hay un montón de factores que hacen que esta población tenga más riesgo.Por eso a las personas con diabetes les pedimos que organicen su día a día, su alimentación, que hagan actividad física dentro de las posibilidades y que organicen, fundamentalmente, su medicación, que no se olviden de tomar, que cumplan con los horarios. Porque si esto colapsa lo que menos queremos es que esta población o sus familiares tengan que ir al centro de salud por una receta.Es una de las patologías que deja al paciente con más riesgo de complicaciones. Por eso es importante tratar de que el paciente tenga una rutina. Porque el tiempo libre hace que coma por ansiedad y justamente lo que queremos evitar es que siga aumentando de peso, sabiendo que ahora no puede moverse.Ahora hay muchos profesores de educación física que están dando clases online para la población en general y eso se puede aprovechar. También es importante tener en cuenta las pautas nutricionales a la hora de comprar. Armarse una lista, si no uno va y no siempre compra lo saludable. Dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta la situación económica, hay que elegir lo saludable.Creo que no vamos a estar exentos, lo que sí esperamos es que con las medidas que se tomaron podamos tener el menor impacto posible. Se está preparando todo pero depende del compromiso y la responsabilidad de la población. Por eso esta crisis sanitaria es fundamental para instalar hábitos saludables. La única arma que tenemos hoy es el aislamiento.Si bien la mayor parte de la gente está concientizada, vuelvo a decir que lo más importante es ser comprometidos y solidarios. Es verdad que estamos con mucha incertidumbre y ansiedad pero es un momento de reflexión que va a hacer que haya un antes y un después. Esto va a servir para valorar lo que es tener salud. Ahora la gente tiene tiempo de hacer un plan de alimentación, gimnasia en la casa. No hay excusas para adquirir estos hábitos saludables.