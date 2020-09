Estiman que no se volverá a la normalidad hasta fines de 2021 - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

El epidemiólogo asesor de la Casa Blanca Anthony Fauci consideró que no será posible volver a llevar una vida como antes del comienzo de la pandemia de coronavirus hasta fines de 2021. Afirmó que “una vacuna ayudará”, pero analizó: “Para cuando se haya logrado la distribución y la mayoría la tenga, es probable que sea mediados o fin del año que viene”.Durante una entrevista televisiva, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos estimó que una vacuna contra el coronavirus podría estar disponible “para fines de este año o principios del próximo”.“Hasta que se haya logrado la distribución de las vacunas y la mayoría de la población la reciba y esté protegida, es probable que sea mediados o finales de 2021”, dijo. En esa línea y consultado sobre la posibilidad de recuperar los hábitos anteriores a la pandemia, sostuvo: “Volver a un grado de normalidad que se asemeje a donde estábamos antes del coronavirus será bien entrado el año próximo, tal vez incluso hacia el final”.En la misma entrevista, Fauci se mostró preocupado de ver lugares con tanta aglomeración de personas en Estados Unidos. “Tenemos un problema significativo que me preocupa mucho”, admitió al describir como “impresionante” que en algunos estados y ciudades del país haya “gente apiñada en bares”.A principios de septiembre se conoció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) le pidieron a todos los estados del país estar preparados para distribuir a fines de octubre o principios de noviembre una posible vacuna contra el coronavirus, en caso de que se apruebe.Según informaron entonces The New York Times y la cadena de televisión CNN, los CDC enviaron esos documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump aseguró en un discurso ante la convención republicana que esperaba contar con una vacuna antes de fin de año.El coronavirus continúa expandiéndose por todo el mundo, con India a la cabeza de la actual propagación del virus, rozando los 100.000 nuevos contagios, mientras que la segunda ola avanza en Europa y Medio Oriente.América registra 14,5 millones de casos de la Covid-19, de los cuales unos 6,47 millones corresponden a Estados Unidos, tras reportar más de 37.000 en la víspera, mientras que suma más de 193.400 muertes, y continúa por lejos como el país más afectado a nivel mundial.