Estiman que el dólar blue seguirá en alza hasta los 82 pesos

Viernes 20 de diciembre de 2019

El dólar blue​, que se vendió hasta ayer a 75,75 pesos (en Capital Federal) y subió 10 pesos o 14% desde el viernes pasado, podría seguir escalando. Ningún analista se anima a ponerle número, pero una primera escala podría ser 82 pesos, o sea el dólar oficial más el impuesto del 30 por ciento que se está votando en el Congreso.El valor del dólar informal dependerá de una serie de variables, como la cantidad de pesos en circulación y que podrían irse a la divisa o qué hará el BCRA con las tasas de interés.Hoy el blue está por debajo de 82 pesos, pero una vez que se apruebe el impuesto del 30 por ciento a la compra del dólar oficial, no tendrá sentido que quede por debajo porque en ese caso convendría ir al blue antes que el cupo de 200 dólares por mes.“Quizá no alcance ese valor esta semana, pero sí en un mes”, cree Matías Rajnerman, de la consultora Ecolatina.“El gobierno es consciente de que está haciendo subir la brecha, pero prefiere cuidar los dólares”, añade.Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital, coincide: “El dólar para turismo y atesoramiento (82 pesos a los valores actuales del oficial) pone un nuevo centro de gravedad para los múltiples tipos de cambio. Y aunque son mercados segmentados, es probable que comiencen a darse arbitrajes (compras y ventas para aprovechar las diferencias entre un dólar y el otro) entre los valores del dólar informal y los bursátiles”.“El tiempo de convergencia (entre el blue y el oficial con impuesto) es difícil de predecir, pero la dinámica se podría acelerar si empiezan a abundar los pesos en la economía y el gobierno no ajusta el dólar oficial respecto de la inflación”, agrega.Pero los 82 pesos podrían no ser un techo de blue. “En la medida que haya demanda insatisfecha de dólares por encima de los 200 dólares que se pueden comprar oficialmente y la única opción sean estos mercados alternativos, la gente seguirá yendo al blue. Si se hace memoria, a fin de 2015, antes de que se liberara el mercado de cambios, la brecha entre el oficial y el blue llegó a ser casi 80 por ciento”, recuerda José Ignacio Bano, de Invertironline.com.En tanto, ayer el gobierno decidió excluir a las compras anteriores a la sanción de la Ley de emergencia, del cobro del 30 por ciento sobre operaciones con moneda extranjera. La normativa entraría en vigencia tras la votación de hoy.