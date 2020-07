Estiman mayor consumo de leche ante posible cambio en el porcentaje de IVA

Miércoles 29 de julio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

De modo que sostuvo que esa iniciativa no implicará un alza en el valor del producto. “Viene a normalizar una situación referida al tratamiento impositivo de los alimentos lácteos que tiene su origen con muchos costos y poca efectividad a la decisión del gobierno anterior de reducir la alícuota del IVA para los alimentos”, cerró la funcionaria.

Alimentos con aumentos de hasta el 25% Para las próximas semanas se esperan incrementos en algunas mercaderías de la canasta básica, aseveraron empresarios del sector supermercadista. “Después de dos meses en que los precios se mantuvieron, algunos productos como la yerba vendrán con subas de hasta el 25 por ciento, e implicarán subas de hasta 50 pesos”, sostuvo Ortigoza. En tanto, Beigbeder aseguró: “Se avizora que muchos alimentos van a aumentar. Fideos, lácteos, aceite de origen vegeral, yerba y carne tendrán subas promedio del 4 y 10 por ciento para las semanas siguientes, ya que los proveedores ya mandaron el listado con los nuevos precios”. Mientras, Fera precisó que sigue vigente el acuerdo de sostener los precios.

La alícuota regresó en enero, pero el precio se mantuvo

El gobierno nacional envió el viernes el proyecto de ampliación del Presupuesto Nacional 2019 y, entre los principales puntos, propuso que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la leche pase del 21% al 10,5%. La iniciativa oficial unifica en ese último porcentaje a todas las categorías de leche: líquida, en polvo y sin aditivos.En las últimas horas creció el debate en torno a cuánto se pagará por el litro de leche en sus diferentes versiones. Ante esto, gran parte de los empresarios del rubro supermercadista de Posadas consideraron que la propuesta implicará una baja en el precio del producto y, en efecto, incentivará un mayor consumo del lácteo.Desde el gobierno nacional explicaron que el objetivo de la iniciativa apunta a contener el precio de uno de los principales productos de la canasta básica y unificar así los criterios del gravamen, que era dispar según el tipo de lácteo.Y señalaron que la decisión no implicará un aumento en el precio del producto, que se mantiene estable desde enero (ver La alícuota regresó...).Con la normativa, que este viernes será analizada por la Cámara de Diputados y aguarda su aprobación, el Ejecutivo busca ratificar por ley los gastos realizados para contener a los sectores más afectados en medio del contexto de la pandemia por el coronavirus.Asimismo, referentes del sector supermercadista estiman para las próximas semanas incrementos del 10% en promedio en productos puntuales de la canasta básica, como yerba, carne y fideos (ver Alimentos con aumentos...).La propuesta de cambio del IVA para la leche generó mayoritariamente voces a favor en los referentes del sector supermercadista de Posadas que fueron consultados por El Territorio.Sobre este punto, Ismael Ortigoza, de la Cooperativa de Almaceneros de Posadas, mencionó que “el cambio en el porcentaje del impuesto por el momento los proveedores no lo están comentando, está todo quieto”.Luego, planteó su posicionamiento al respecto: “Ojalá que con esa modificación que plantea el gobierno baje el precio de la leche, que es un producto primordial en la mesa de las familias. Sería un golazo que se apruebe y baje el porcentaje, para que influya en la góndola. No son tiempos para que haya incremento de precios en un producto clave”.En cuanto el consumo, el supermercadista comentó que en su local la demanda de leche persistió y que lo más solicitado pasó por los packs de doce unidades.Por otra parte, Víctor Fera, de Maxiconsumo, manifestó que “la baja en el impuesto para la leche es sin dudas una buena noticia, porque es un producto consumido popularmente y le resultará al público más barato para comprar”.Sobre la incidencia, el empresario señaló que “una baja en el impuesto implicará más facilidades y más consumo”.Al mismo tiempo, planteó que será necesario que en otros alimentos de la canasta básica se cobre un 10,5% de impuesto, mientras que otros catalogados como no esenciales tengan mayor gravamen.En comunicación con este matutino consideró clave esta decisión, “ya que permitirá mantener los niveles de la recaudación sin que eso incida en el consumidor”.Sofía Gang, del comercio Silver, subrayó que “la leche es un producto básico, por lo que si baja el precio, implicará una mayor accesibilidad para que el producto sea más consumido”.En tanto, Carlos María Beigbeder, propietario de la distribuidora Jota Be, indicó que “con esta decisión del gobierno, habría una suba del 10,5 por ciento en el precio de la leche y es algo que va a terminar perjudicando a los que menos poder adquisitivo tienen”. Y aclaró que, cuando se eliminó el IVA el año pasado, “el distribuidor tuvo que pagar esos costos que sólo se eliminaron para los clientes”.En declaraciones por Radio 10, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, explicó que la iniciativa apunta a modificar el porcentaje del IVA en la leche, del 21% al 10,5%.“Lo que se busca es contener el precio de la leche, que es uno de los productos más consumidos”, planteó la funcionaria nacional.En este sentido, aseveró que “la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados, fluida, descremada, con aditivos paga el 21 por ciento de IVA, no existe ninguna leche con IVA cero”.Español explicó que la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo nacional es unificar tributariamente, de pasar del 21% al 10,5% la leche en su diversidad de opciones, sobre todo, porque la leche sin aditivos, que es de menor consumo, es el único tipo de lácteo que carece del impuesto al valor agregado.En agosto del año pasado, luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), el entonces presidente Mauricio Macri decidió eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un total de catorce alimentos de la canasta básica, entre los que figuraba la leche, en el afán de frenar las fuertes subas en los precios de las mercaderías tras el revés electoral que sufrió Cambiemos contra el Frente de Todos.En ese momento se determinó que la vigencia de la eliminación de la alícuota se iba a extender hasta el 31 de diciembre de 2019 y la quita del impuesto sólo se aplicó a los consumidores. Es decir, los proveedores continuaron pagando el IVA.Con el cambio de gestión, una de las primeras medidas que encaró el presidente Alberto Fernández fue el retorno del 21% en la alícuota para los alimentos a los que se había quitado el impuesto y se arribó a un acuerdo para que los supermercados y productores absorbieran en parte la diferencia para evitar una fuerte suba de valores en las mercaderías. En ese entonces, se determinó un incremento del 5% y 10,5%. Para el caso de la leche, se mantuvo sin variaciones de precios, es decir, no se aplicó el aumento.En tanto, a fines de abril se estableció un régimen de compensación para supermercados y almacenes, a través del decreto 418/2020, para lograr la estabilidad de todos los alimentos de la cadena láctea, con fecha de finalización hasta el 30 de junio.Según las estimaciones oficiales, la medida que propone la actual gestión tiene un costo fiscal estimado de 1.800 millones de pesos por año.