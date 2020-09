Estefan lanza un disco luego de 7 años: “La gente necesita música” - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

Gloria Estefan es una referente del pop. Su estilo, marcado por sus raíces latinas, influyó a varios artistas. Fue muy importante su paso por el grupo Miami Sound Machine, liderado por su esposo Emilio Estefan, que grabó varios hits en los ’80 como “Rhythm Is Gonna Get You”, “Conga” y “Bad Boy”, entre otros. También cuenta con una destacada carrera como solista.Después de siete años, la artista vuelve a publicar un disco, Brazil305, que llegará el 13 de agosto y que tendrá nuevas versiones de sus éxitos fusionados con ritmos brasileños. “Tiene que ver con el gusto que tengo por ese tipo de música. Son clásicos interpretados bajo ese estilo. Mi madre tenía un gusto muy ecléctico, escuchaba todo tipo de música y me crié escuchando a Elis Regina y otras figuras brasileras”, contó la artista en una entrevista en Nuestra tarde en TN.Esa pasión estuvo presente desde muy joven. Cuando entró a Miami Sound Machine interpretó algunas de esos temas y quedaron registrados en el disco Río, de 1983. “Yo También Quiero Bailar (Es También Quiero Beijar)” y “Toda Tuya (Todo Día Era Día De Indio)” fueron algunas de las canciones que formaron ese material.Durante la entrevista, Gloria recordó el duro momento que vivió siendo muy pequeña, cuando dejó Cuba para buscar un futuro junto a su familia en los Estados Unidos. “Me fui con mi madre con una sola valija. Mi abuela después nos mandó todos los discos. Pasamos momentos muy difíciles y la música me alegró mucho la vida”.La muerte de su madre fue un golpe muy fuerte y reconoció que le llevó un tiempo reponerse. “Tuve un dolor muy grande. Tuve que esperar para grabar este disco. Después la sentí a mi lado cuando me tocó cantar temas como ‘Don’t Wanna Lose You’ o ‘Mi tierra’. Disfruté cada momento de la grabación del disco”.El parate mundial que vive el mundo por la pandemia del coronavirus postergó la salida del álbum, pero aprovechó el tiempo para brindar entrevistas por videollamada. “Este tipo de charlas son más íntimas. Cada uno está en su lugar y nos podemos comunicar con distintos tipos de países. Necesitamos un poco más de alegría en nuestras vidas y la música llegó en un momento en que a la gente le hace falta”.En ese sentido, destacó: “La música ayudó a la humanidad a superar momentos muy difíciles. Pude ir a cantar a pueblos que no hablaban ni ingles ni castellano y conectamos a través de las emociones. Esos puentes son los más importantes. Nos une como seres humanos”.Este nuevo álbum de Gloria Estefan se podrá disfrutar en las plataformas digitales y también en formato físico. “A los fans les gusta coleccionar. Por ejemplo, se conoció el dato que el vinilo superó en ventas al CD. Mi idea es de lanzarlo en ese formato en marzo cuando también salga un documental sobre la grabación del disco”, destacó.Por último, la estrella habló sobre el cariño de los fans argentinos. “No recuerdo muy bien cuando fue la última vez, pero sí me quedó grabado que no me dejaban ir del escenario. Fue un concierto muy largo y terminé cantando el tango ‘El día que me quieras’. El público nos pedía temas que no estaban en la lista y los teníamos que sacar con mi banda en el momento. Fue una experiencia inolvidable, con mucha alegría y conexión”.A lo largo de su carrera, Gloria vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Ganó múltiples premios y reconocimientos como siete premios Grammy.