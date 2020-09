Esteban comenzó con los primeros pasos para obtener la anhelada bota ortopédica - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020 | 15:30hs.





Estos dispositivos permitirán que Esteban pueda caminar, ya que al caerse de una altura de seis metros, quedó parapléjico. Por distintos motivos, después del accidente no pudo continuar los tratamientos de salud padeciendo dolores y depresión, por las condiciones en las que se encuentra. Desde hace unos días, la posibilidad de volver a movilizarse, cambió su estado de ánimo. Si bien el camino puede ser largo, se muestra muy esperanzado y con fuerzas para seguir todas las indicaciones de los profesionales, siendo indispensable contar con asistencia.





Uno de los primeros pasos, se concretó mediante el compromiso y aporte realizado por parte de Salud Pública, con el traslado desde San Pedro hasta el hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde fue atendido por una médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación. “Me siento mejor con la atención que me están brindando, la doctora me explicó cómo se realizará el procedimiento, tengo que hacerme unos cuantos estudios, primero me colocaran la bota ortopédica y si con los tratamientos que realizare evolucionó bien, me pondrán la órtesis. Sería un cambio de vida para mí que Dios quiera se concrete pronto”, indicó Esteban Suarez.





En lo que respecta la bota ortopédica, será gestionada mediante la obra social de pensionado Incluir salud plan Sumar, gestión que sería realizada en estos días a fin de que cuanto antes cuente con el dispositivo, siendo necesario que se le otorgue lo antes posible el Carné Único de Discapacidad, que fue otro de los pedidos realizados por los profesionales que lo atendieron.





La familia, se mostró enormemente agradecida por la solidaridad de muchas personas que hicieron llegar donaciones a fin de que puedan construir una nueva vivienda, que en un principio permita a Esteban utilizar una silla rueda. En este sentido fueron varias las personas que colaboraron con materiales como así también valioso fue el aporte del gobierno provincial con madera, chapas y pintura.





La vivienda está en etapa de construcción, es Ernesto tío de Mirian Arndt, esposa de Esteban, quien de forma voluntaria junto a otras personas, está construyendo pero aún restan conseguir algunos materiales. “Nosotros no tenemos palabras para agradecer a todas las personas, sin mencionar a nadie en particular, queremos darles las gracias y que Dios los bendiga mucho por toda la ayuda que recibimos. La casa la está haciendo mi tío, faltan algunos materiales pero estamos seguros que pronto estará lista y podremos vivir mejor junto a mi esposo y nuestros hijos. Sin la ayuda que nos están brindando sería muy difícil para nosotros seguir”, señaló Mirian Arndt, esposa de Esteban.





Además Suarez fue asistido por el programa Incluir Salud del Ministerio de Salud Pública con una cama ortopédica y pañales

