Este lunes se preinscriben los DNI terminados en 6 y 7 para el bono de $10.000 de Anses

Lunes 30 de marzo de 2020 | 09:11hs.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que anunció el gobierno nacional, que pagará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), desocupados y Monotributistas de las categorías más bajas que no tengan otro ingreso en la familia, está en pleno proceso de inscripción. En ese marco, este lunes es el turno de preinscribirse para los interesados cuyo DNI termina en 6 y 7. Hasta este domingo al mediodía se anotaron 5,3 millones de personas.



Hay que recordar que mediante el decreto 310, el Gobierno dispuso que quienes están en condiciones de cobrar el IFE de $10 mil son los desocupados, los trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. El Gobierno busca darle cobertura a los sectores más desprotegidos en tiempos de la cuarentena por el coronavirus.





Los requisitos



Para poder acceder al beneficio se debe ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.