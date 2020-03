Este año no habrá Premios Orquídea de Plata

Martes 10 de marzo de 2020

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de la provincia destacó que este año, no se realizará la edición 2020 de los premios 'Orquídea de Plata', que exaltan a las protagonistas de la cultura misionera.Desde esta cartera no sólo se exalta a la mujer en todos los aspectos, sino que se brega por su rol cada vez más protagónico tanto en la cultura como en la sociedad misionera en general.Sin embargo, este año, se tomó la decisión de no llevar adelante el evento debido a la imposibilidad de afrontar los gastos que demanda la importante actividad.Además, señalaron que "resulta oportuno resaltar que la estructura administrativa de este nuevo Ministerio aún está en formación. Y, es su obligación ser coherente con la situación económica nacional y provincial". Debido a ello, se manifestaron muy interesados en continuar con la premiación el siguiente año, comprometiéndose en la planificación organizada de la próxima edición.