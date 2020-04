Viernes 10 de abril de 2020 | 02:00hs.

El mundo deportivo replantea el calendario 2020 debido al coronavirus y el rugby no es la excepción. Con el parate total a cuestas, la Unión Argentina de Rugby (UAR) evalúa las medidas a tomar luego de la renovación de autoridades en la asamblea ordinaria virtual.Allí, el posadeño Facundo Tejedor fue reelecto por dos años como consejero del directorio de la UAR, cargo que lo lleva con orgullo desde el 2018.En diálogo con El Territorio, el también ex presidente de la Unión Misionera de Rugby remarcó que la idea “es aportar en la construcción del rugby de nuestro país en este difícil momento”.“Las facetas que vamos transitando son muchas; nos toca ocupar distintas comisiones de donde se generan competencias, capacitaciones, y todo el desarrollo del rugby en el plano nacional”, agregó en diálogo con El Más en Radio.“En mi caso particular, formo parte de la comisión de competencias nacionales tanto juveniles como de mayores, y la comisión del rugby femenino, pensando siempre como podemos mejorar, aumentar el número de jugadoras”, agregó.Respecto a la vuelta de la actividad, Tejedor fue tajante: “Hoy la fecha es incierta, la programación en Argentina está sujeta a la evolución de la pandemia. Actualmente estamos trabajando desde una plataforma virtual, asistiendo a las distintas uniones y jugadores. Estamos pensando que el reinicio de las competencias puedan lograrse a finales de agosto, siendo muy optimistas”.“En el plano de la competencia internacional veo muy difícil que pueda resetearse el Súper Rugby con la participación de los Jaguares. Creo que este año está perdido”, reconoció.“En el Rugby Championship tampoco hay certezas, pero el entorno tiene que estar bien organizado”, agregó.“Queda replantear el fixture del rugby regional, también replantear para ver si volvemos a la actividad este año”, remarcó Tejedor.En cuanto a la economía de los clubes en Argentina ante la falta de competencia, el flamante consejero dijo que “los clubes tienen muchas necesidades. Para amortiguar el impacto económico, la UAR está pensando en un plan de salvataje para transferir un aporte a las uniones provinciales para tener el funcionamiento mínimo”.“Lo del Covid-19 es algo que no nos esperábamos, así que tendremos que ir tomando medidas a medida que vaya evolucionando la situación”, cerró.