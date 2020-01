Estas son las 10 apps más descargadas durante la década

Martes 31 de diciembre de 2019 | 23:30hs.





Facebook figura en varios lugares de la lista a pesar de que en esta década ha presentado diversos escándalos por la vulneración de datos personales de sus usuarios. El más polémico y mediático de todos fue el relacionado con la consultora Cambrige Analytica, que tuvo acceso a los datos de alrededor de 87 millones de usuario sin permiso ni consentimiento de los mismos.





La mayoría de las aplicaciones que figuran en el conteo permiten a los usuarios interactuar entre ellos y has generado millones de descargas en los últimos 10 años. Estas son:





1. Facebook

A pesar de los escándalos, la principal red social de Mark Zuckerberg no ha dejado de incrementar el número de usuarios que crean cuentas en la plataforma, tanto así que ahora encabeza la lista de las aplicaciones más descargadas de toda una década.





El anexo de lo que antes era un chat integrado a Facebook se encuentra en la segunda posición del ranking. Su función es muy específica y está llena de herramientas y opciones para los usuarios. Quienes buscan conversar con otros por medio de la plataforma a la que pertenece Messenger tienen que descargar esta aplicación por lo que apenas queda en la segunda posición por muy pocas descargas de su predecedora.





Esta aplicación se ha vuelto parte primordial en la vida de las personas, sobre todo en el mercado de habla hispana. Antes de que apareciera WhatsApp, la gente se comunicaba vía telefónica por medio de los famosos SMS, que tenían funciones limitadas. Sin embargo, esta aplicación borró esos límites y se transformó en uno de los medios de comunicación más diversos que incluyen no solo mensajes, también fotos, videos, llamadas y videollamadas.







Tanto WhatsApp como Instagram fueron adquiridas por el gigante empresarial que corona esta lista, lo que significa que los primeros cuatro lugares del ranking se encuentran ocupados por Facebook.





Esta aplicación fue pionera de lo que ahora se conocen como la stories de Facebook e Instagram. El modelo en el que un usuario podía subir una fotografía que sus contactos solo pueden visualizar por 24 horas fue desarrollada y popularizada por esta aplicación. Aunque se volvió muy famosa también es cierto que otras plataformas utilizaron esa idea para incluirla dentro de sus funciones, pero a pesar de eso Snapchat no ha dejado de resistir y continúa entre las apps más descargadas.





Este producto de Microsoft ha permanecido entre los más utilizados y descargados por los usuarios desde hace años, a pesar de que la plataforma de chats y llamadas ha sido rebasada por los contrincantes que ahora encabezan la lista.







Lanzada en 2014, ésta aplicación se ha vuelto una de las más populares entre los usuarios jóvenes. En ella los usuarios suben videos editados de manera elaborada con efectos y música que tienen una duración máxima de un minuto.







Como uno de los navegadores más populares de Android, UCBrowser se ha colado a la lista debido a sus diversas funcionalidades.





La plataforma de vídeos más popular a nivel mundial no podía quedar fuera del ranking, sobre todo considerando la fuerza que tomaron los famosos infuencers a los largo de esta década. Los usuarios han ido creciendo tanto como sus funciones, entre las que se encuentra poder hacer transmisiones en vivo o las pestañas de comunidad.





A pocas horas del final de la década, el servicio AppAnnie realizó un conteo de las apps más exitosas que está basado en el número de descargas que se realizaron en los últimos 10 años. Hoy en día el uso de aplicaciones se encuentra tan normalizado que es difícil imaginar la vida moderna sin ellas.Cada una de las aplicaciones que se encuentran en la lista tiene funciones específicas enfocadas en una forma particular de interacción de unas personas con otras. Instagram se encuentra dirigida principalmente al material visual y gráfico, lo que la ha hecho tener una de las fuentes de ingresos con mayor proyección, de acuerdo con Marketing Land.La red social de mensajes de hasta 280 caracteres se ha posicionado entre las más queridas de los internautas, no solo por la facilidad de compartir momentos y pensamientos. También es una plataforma que utiliza un modelo de microblogging cuya inmediatez no ha tenido comparación a lo largo de la década.