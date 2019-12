“Estamos realmente decepcionados por el accionar de la Justicia”

Lunes 30 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“La única manera de que me hagan callar es que me peguen un tiro o me lleven presa, porque mientras esté con vida y tenga salud, voy a seguir hablando. No me voy a callar y el caso de mi hermanita no quedará impune. Por más destrozada que esté por dentro, no me voy a cansar de pedir justicia”, subrayó Fátima Candia (26), hermana de Anastacia Ramírez (16), la adolescente que el 11 de septiembre pasado se quitó la vida de un disparo efectuado con el arma de su propio padre, identificado como Gregorio R. (59), un ex prefecturiano que reside en San Javier.

El hecho se registró en el baño de una estación de servicio ubicada sobre la ruta nacional 14, en el acceso la localidad de Leandro N. Alem.

A los dos días, por orden de la jueza de Instrucción Cinco, Selva Raquel Zuetta, el progenitor fue detenido bajo sospechas de presunto abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La medida judicial obedeció al resultado de la autopsia, pericia que determinó el hallazgo de semen en el cuerpo de la joven, siendo que su padre fue el único hombre que estuvo con ella ese día, según declaró él mismo.

Hacía alrededor de dos años que Anastacia se había revinculado con el ex prefecturiano, quien se separó de la madre de la chica y formó otra pareja.

Trascurridos tres meses del hecho, nuevas pericias indicarían que en realidad no era semen la sustancia hallada en el cuerpo de la joven, por lo que el 21 de diciembre Gregorio R. fue excarcelado por falta de mérito, explicó Candia.

“Ahora dicen que se equivocaron, que no era semen. Pero todavía hay pericias para hacer sobre el diario de Anastacia, sus dibujos, la computadora y dos celulares. Por eso estamos realmente muy decepcionados por el accionar de la Justicia”, remarcó la joven.



Varios hematomas

La hermana de la chica fallecida charló con El Territorio y contó detalles de un caso que desde el primer momento conmocionó a la opinión pública, al tiempo que enumeró una serie de antecedentes que hacen foco en la personalidad del padre de Anastacia.

“Mi hermanita estaba llena de vida, era excelente alumna y planificaba seguir estudiando. Quería ser abogada”, comentó abatida.

Incluso, aseguró que una hijastra del ex prefecturiano, la que actualmente reside en otra provincia, se contactó con ella y le manifestó que fue abusada desde los 4 años, dato que aportaron a la Justicia.

“Yo tenía 10 años cuando mi mamá comenzó esa relación y recuerdo que siempre fue violento, manipulador y mezquino. Por ejemplo, compraba galletitas y gaseosa sólo para él. Es malo. Por eso cuando sucedió lo de Anastacia, mi mamá sospechó que él tuvo algo que ver”, remarcó Candia.

Consultada al respecto, mencionó que el 11 de septiembre, alrededor de las 8, el ex prefecturiano pasó por la casa de Anastacia para buscarla y viajar a Posadas.

De regreso a San Javier, donde residen, pararon en una estación de servicio de Alem. Eran las 19.30, aproximadamente, cuando la chica descendió de la camioneta y se fue corriendo al baño, donde efectuó un primer disparó y luego otro que le costó la vida.

Las pericias posteriores confirmaron que se trató de un suicidio, pero para la hermana de la fallecida “la indujeron a la muerte”.

Para tal afirmación, se basó en que hallaron “hematomas en los brazos y en la parte interior de los muslos, como si le forzaron a separar de las piernas. Lesiones típicas del forzamiento sexual y la violación”.



Muchas dudas

Fátima Candia afirmó que en el diario íntimo de su hermana encontraron ciertas referencias a un presunto abuso sexual, algunas de las cuales serían explícitas.

“La jueza conversó con el padre antes de que se sepa que fue violada y el padre aseguró que estuvo permanentemente con ella. Dijo que ningún momento la perdió de vista. Para nosotros se autoincriminó, porque el violador no pudo haber sido otra persona”, remarcó.

También puso en dudas que el arma haya estado descargada en la guantera de la camioneta, puesto que su hermana no sabía manipular dicho elemento.

“No entendemos por qué la jueza Zuetta lo dejó en libertad por falta de mérito, siendo que restan varias pericias. Es más, en el allanamiento de la casa (del ex prefecturiano) encontraron unos 150.000 dólares, siendo una suma que difícilmente pueda justificar. ¿De dónde proviene ese dinero? Y si el semen no le pertenece a este tipo, entonces ¿a quién le pertenece? Si él dijo que estuvo todo el día con mi hermanita y no la perdió de vista. ¿Vendía a mi hermanita por plata? ¿La entregaba por placer? ¿Qué fue lo que hicieron con Anastacia? ¿Estará metido en una red de trata de personas?”, se preguntó Candia.